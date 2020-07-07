SON DAKİKA
BAKAN KOCA'DAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
DEPOLARI FULLEYİN! BENZİNE BU GECE ZAM GELİYOR
İSTANBUL İÇİN SARI ALARM! GÜNEŞE KANMAYIN, YAĞIŞ FENA VURACAK!
TBMM'DE KRİTİK GÜN! MECLİS BAŞKANI'NI SEÇİYOR
HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ SAHİPLERİ GÖZALTINDA!
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 07 Temmuz 2020 14:17

AB, Türkiye'nin çelik ihracatı kotasını düşürdü!

Avrupa Birliği'nin, demir-çelikte küresel kotadan ülke kotasına geçmesiyle Türkiye'nin 2,5 milyon tonluk ihracat kotası 1, 3 milyon tona geriledi.

AB, Türkiye'nin çelik ihracatı kotasını düşürdü!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, AB'nin bu uygulamalarla doğrudan Türk çelik ürünlerini hedef almaya başladığını belirtirken, Türkiye'nin de karşı tedbir sürecini hızlandırmasını istedi.

 "ÇEYREKLİK KOTA YÜZDE 26 AZALTILDI"

AB'nin çelik ürünleri koruma önleminin ikinci gözden geçirme soruşturmasını sonuçlandırarak 1 Temmuz'dan itibaren bazı önlemler almaya başladığını belirten Yayan, global kota uygulanan sıcak haddelenmiş ürün için ülke kotasına geçildiğini ve Türkiye'nin 2.5 milyon tonluk kotasının 1.3 milyon tona gerilerken çeyreklik kotanın da yüzde 46 azaltıldığını ifade etti.

Yayan, çeyreklik kotanın azaltılmasının genel kotanın tamamının kullanılamayacağı sonucunu doğrulacağını da aktardı.
 

Dünya

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Türkiye , avrupa birliği , ab , kota , çelik , çelik kotası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM