ABD ambargosu Sivaslı firmayı devleştirdi !

Bir Türk sanayi kuruluşu, dünyanın ilgisini üzerinde toplayan ve dünyanın en güçlü motorlarına sahip araçlarının yer aldığı Formula yarışlarında damgasını vurdu. Pek bilinmese de Formula yarışlarındaki araçların bir çoğunun en önemli motor parçası olan "kam mili" Sivas'ta ESTAŞ isimli firma tarafından üretiliyor. Yerli sanayi kuruluşu bununla kalmayıp dünyanın en pahalı ve güçlü otomobillerinin kam millerinin üretimini de gerçekleştiriyor. Sivas'ta 110 dönüm kapalı alanda 900 personeli ile üretim yapan firma, 41 ülkeye ihracat yapan firma kam mili konusunda dünyanın en tercih edilen firması oldu.

HER ŞEY 1973'TE BAŞLADI

Bugün dünyada adından söz ettiren firmanın kuruluşu, elde ettiği başarı kadar ilginç. Firmanın kuruluş hikayesini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, her şeyin 1973 yılında ABD'nin Türkiye’ye karşı uyguladığı ambargo ile başladığını belirterek, "O yıllar Amerikan arabalarının yedek parçaları, ambargo dolayısı ile bulunamıyordu. Parça arayan bir kişi firmamızın kurucusu olan aynı zamanda tornacı olan Halis Vermezoğlu’nun yanına giderek kendisine kırılan kav milinin benzerini yapmasını ister. Vermezoğlu birkaç parçayı bir araya getirerek bir torna tezgahı oluşturur ve parçanın aynısını üretmeyi başarır. Bu tezgah 1983 yılına kadar kullanılmıştır. Biz de bu gün firmanın temelini oluşturan bu tezgahı fabrikamızda sergiliyoruz" dedi.

FORMULA İÇİN ÖZEL ÜRETİLİYOR

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Timuçin, "Eksantrik milleri ve pompa milleri üzerine üretim yapıyoruz. 10 santimetre ile 3 metre arasında her türlü mili üretebilecek kapasiteye sahibiz. 110 dönüm kapalı alanda 900 personel ile üretim yapıyoruz. 41 ülkeye ihracatımız var. Mil konusunda AR-GE birimimiz var. Burada eksantrik mili dizaynı yapıyoruz. Formula yarışlarında kullanılan özel eksantrik millerinin dizaynını ve üretimini gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz olan firmaların istedikleri hız ve performansta mil üretimleri yapıyoruz. Formula'da yarışlara katılan ekiplerin bizlere gönderdiği teşekkür belgeleri de var" diye konuştu.

Sivas'ta üretimlerini gerçekleştiren firma ürettiği milleri, ham maddesinden alıp kullanılabilir konuma kadar getiriyor. Kullanılan metaller bin 400 derece ısıdan çıkartılıp eksi 200 derece soğuğa sokularak sertleştiriliyor.