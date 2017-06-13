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  4. 13 Haziran 2017 20:20

ABD'li internet şirketi satıldı !

ABD'li internet hizmetleri şirketi Yahoo iletişim devi Verizon'a satıldı.

ABD'li internet şirketi satıldı !
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ABD'li internet hizmetleri şirketi Yahoo'nun, iletişim  devi Verizon'a satışının tamamlandığı duyuruldu.

Yahoo'dan yapılan açıklamada, şirketin Verizon'a 4,48 milyar dolara  satılmasının tamamlandığı bildirildi.

Satış anlaşmasının ardından Yahoo'nun elinde kalan varlıkları arasında  Çinli e-ticaret devi Alibaba Group'taki yüzde 15 ve Yahoo Japonya'daki yüzde  36'lık hisseler ile nakit stoklar ve çekirdek olmayan patentler gösterildi.

Cuma gününden itibaren Yahoo'nun yeni isminin "Altaba Inc." olacağı  bilgisine yer verilirken, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)  Başkanlığına başvuruda bulunarak pazartesi gününden itibaren New York borsasında  "Altaba Inc." adı altında işlem görmeye başlamasının planlandığı ifade edildi.

Ayrıca, anlaşma kapsamında, Temmuz 2012'den beri Yahoo Üst Yöneticisi  (CEO) görevini sürdüren Marissa Mayer'in 23 milyon dolar ikramiye alarak  emekliliğe ayrılacağı bildirildi.

Verizon'dan yapılan açıklamada ise, Yahoo'nun arama motoru, finans ve  spor haberleri, Tumblr ve e-posta hizmetlerinin daha önce satın aldığı America  Online (AOL) ile birleştirerek "Oath" isimli yeni bir birim oluşturacağı  belirtildi.

Açıklamada, AOL'un daha önce CEO'luk görevini yürüten Tim Armstrong'un  Oath'un CEO'su olacağı kaydedildi.

Uzmanlar, anlaşmanın ardından, Yahoo'nun 600 milyonu mobil olmak üzere  dünya genelindeki 1 milyardan fazla kullanıcısının Verizon'a geçeceğine dikkati  çekerek, internet hizmetleri piyasasında Verizon'ın payının artacağını  vurguluyor.

AA

verizon , yahoo , satış