Açık tütün satışıyla ilgili flaş açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2014 yılında yüzde 20,7 seviyesine yükselen kaçak sigara ticaretinin, devletin yoğun mücadelesiyle yüzde 12,8'lere kadar gerilediğini aktardı.

Kaçaklıkla ve özellikle sigara kaçakçılığıyla mücadelenin sürekli olması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele verilerine göre 2015 yılında 143 milyon 400 bin paket kaçak sigara yakalandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ücretsiz Alo 136 İhbar Hattı'na ise 2015 yılında gelen 33 bin çağrıyla yaklaşık 40 milyon 320 bin liralık kaçakçılık ortaya çıkarıldı." bilgisini verdi.

Palandöken, sigara kaçakçılığına karşı gösterilen başarının aynı kararlılık ile açık tütün için de hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, son bir yılda yasadışı açık tütün satışı yapan işletme sayısının yüzde 60 artış gösterdiğine işaret etti.

Sabit ve mobil tezgahlar, internet üzerinden pazarlama, evlere servis ve tamamen farklı iş kolundaki dükkanlar aracılığıyla da kayıt dışı sarmalık tütün satışı yapıldığının altını çizen Bendevi Palandöken, şunları kaydetti:

"Kaçak sigara ve yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün ticaretinden devletin 2016 yılında 8,5 milyar lira vergi kaybına uğradığı tahmin ediliyor. Ayrıca yasal sigara satış ve dağıtımında çalışan distribütör, toptancı ve yaklaşık 150 bin bakkal ve esnafımız büyük maddi zarara uğruyor. Dürüstçe ekmeğini kazanmak için alın teri döken esnafımız mağdur oluyor. Yasa dışı tütün satışlarının kökten çözümü için, caydırıcılığı sağlayacak bir takım yaptırımları öngören yasal düzenlemelerin de yapılmasını bekliyoruz. Tüketicilere de bu noktada önemli bir sorumluluk ve görev düşüyor. Lütfen kaçak sigara ve tütün almayın. Bu konuda tüm halkımızı ve esnafımızı duyarlı olmaya çağırıyorum."