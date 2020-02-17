Adcolony En iyi Medya Kaynağı olarak zirvede

Pazarlama Araştırma Platformu Singular’ın 550 reklam ağında 2.2 milyar uygulama ve 6.3 milyar dolar reklam harcamasını analiz ettiği ROI endeksinde aynı zamanda 2019 sonuçlarının önemli datalarını da gözler önüne seriyor.

Global’de Yatırım Getirisi altında “Oyun” kategorisinde birinci olan AdColony, bölgesel olarak EMEA ve Asya-Pasifik bölgelerinde ise “Tüm Sektörler” kategorisinde kendine zirvede yer ediniyor.

AdColony aynı zamanda Retention (kullanıcıların uygulamaya geri dönme) ana kategorisi altında Global’de “Tüm Sektörler” kategorisinde de zirveye oturdu.

Facebook, Google ve Apple Search Ads gibi daha fazla erişime sahip köklü rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşen AdColony, kendisi gibi niş olan platformların, daha fazla Yatırım Getirisi elde ederek mobil pazarın ana oyuncularından biri haline gelebileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

AdColony EMEA & LATAM'dan sorumlu Genel Müdür Volkan Biçer konu ile ilgili yaptığı açıklamada;“Reklam verenler için en önemli metrik, yaptıkları harcamanın geri dönüşünü doğru şekilde ölçümlemek ve karlılığı artırabilmek. Birlikte çalıştığımız markalara her zaman reklam yayınlarında; marka güvenliği, reklamda sahtecilik ve reklamların görünürlüğü (viewability) konularının öneminden bahsediyoruz. Bu anlamda, belirli bir standardı yakalamak için envanter kalitesi kadar reklam formatlarının kullanıcı dostu olması da önemli. Bu nedenle Singular gibi güvenilir bir kaynağın her yıl yayınladığı bu araştırmada dört yıl üst üste ‘En Güvenilir Reklam Ağı’ olarak yer almak bizim için çok değerli.” dedi