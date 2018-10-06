Airbus, Türkiye'deki kullanıcılarına Sbair ile ulaşacak

Hava ulaşımı, diğer ulaşım yöntemlerine göre önemini her geçen yıl daha da artırıyor. Türkiye pazarındaki hızlı gelişimi fark eden AIRBUS, helikopterlerini Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturmak için SBAIR'i seçti.

Hem sivil, hem de askeri ürün gamıyla havacılık sektörünün güvenilir ismi AIRBUS, 152 ayrı ülkede helikopter tutkunlarına güvenli uçuşun konforunu yaşatıyor. AIRBUS ürünlerinin Türkiye Distribütörü olan SBAIR, havacılıktaki tecrübesini bu sektörün lideri AIRBUS ile birleştirerek, Türkiye'de sivil helikopter pazarına yön verecek. Emniyetli uçuş, uygun helikopter seçimi ve satın alım sonrası sürekli müşteri desteği ile öne çıkacak SBAIR, AIRBUS kullanıcılarına; yerinde bakım, teknik ve gereğinde operasyonel destek de verecek.

İnovatif bakış açısı ve deneyimli kadrosuyla sektöründe uzman marka SBAIR, hali hazırdaki ve potansiyel helikopter kullanıcılarına, satın alım öncesinde; rota analizleri, performans hesapları ve uçuş maliyetleri konusunda bilgi vererek, doğru helikopter tipi seçimi konusunda da destek oluyor.



"SBAIR 'in amacı sektördeki pastayı bölüşmek değil, pazarı büyütmek!"

AIRBUS'ın Türkiye pazarındaki temsilcisi SBAIR‘in kurucularından Mehmet Yüksel Hocaoğlu, AIRBUS Helikopterlerini Türkiye'de temsil etmenin yanı sıra ürünlerin satışını yapmak, satış sonrası bakım, yedek parça satışı, eğitim ve üretici-müşteri ilişkilerini düzenlemenin ilk hedefleri olduğunu belirtti.

Hocaoğlu: "Gelecekte helikopter operasyonlarını çeşitlendirmek, helitaxi, aerialwork operasyonlarını yürüterek hatta sayıca yetersiz olan heliport sayısını artırarak sektörün pazar payını artıracağız" dedi.