AK Partili başkana 7 milyon 190 bin TL'lik çuval ihalesi

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 15 milyon kömür torbası alımı ihalesini Gaziantep AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci’nin şirketi ÜNAL Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret AŞ’nin aldığı ortaya çıktı. Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan, ihale sonucuna tepki göstererek “Gaziantep’te özellikle bugünlerde bazı çuval firmaları vardiyaları azalttı, işçi çıkaranlar da oldu. Bu firmaların suçu ne peki? AK Parti İl Başkanı olmamaları mı” diye sordu. Şirket, devlet kurumuna yıl sonuna kadar torba satacak.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, 16 Temmuz 2019 tarihinde 2019/294914 ihale numarasıyla “Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı için 15 milyon adet lamineli polipropilen kömür torbası alımı” ihalesi açtı. İhalenin yaklaşık maliyeti 11 milyon 700 bin lira olarak belirlendi. İhaleye 8 şirket teklif verdi. Tekliflerden 7’si geçerli sayıldı. İhalenin sonucu geçen günlerde açıklandı. İhaleyi 9 milyon 652 bin 800 lira bedelle 2 şirket aldı. İhalenin büyük payını kazanan şirketin Gaziantep AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci’nin şirketi ÜNAL Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret AŞ olması dikkat çekti. Şirket ihalenin 7 milyon 190 bin 400 lirasını üstlendi.

İhalenin 2 milyon 462 bin 400 liralık bölümünü ise Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi AŞ aldı. 2 Ağustos 2019 tarihinde başlayan torba satımı 29 Aralık’ta sona erecek.

‘ETİK DEĞİL’

İhale sonucunu Cumhuriyet’e değerlendiren CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan, “AK Parti İl Başkanlığı yaparken öte yandan da devletten ihale alınmasını etik bulmuyorum. Gaziantep’te özellikle bugünlerde bazı çuval firmaları vardiyaları azalttı, işçi çıkaranlar da oldu. Bu firmaların suçu ne peki, AK Parti İl Başkanı olmamaları mı? AK Parti İl Başkanı son günlerde şehrimizdeki farklı partilerin eski, yeni il başkanlarına siyasi etik, siyasi ahlak nutukları atıyor. Acaba kendisi AK Parti İl Başkanlığı yaparken devletten ihale takibini etik buluyor mu? Sadece bu soruyu kendisine soruyorum” dedi.