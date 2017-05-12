Aksaray dünyada ''tek merkez'' oluyor...

Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray'daki fabrikasına yeni bir merkez ekliyor. Bu merkez, tüm dünyaya yol testi ve mühendislik hizmeti sunan 'tek merkez' olma özelliğine sahip.



Mercedes-Benz Türk, Aksaray kamyon fabrikasında 8,4 milyon avroşuk yatırımla yeni AR-GE Merkezi kuruyor. Şirket, temeli atılan AR-GE Merkezi ile tüm dünyaya test ve mühendislik hizmeti sunan 'Tek Merkez' olmaya hazırlanıyor.

Söz konusu yatırımla Aksaray, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Hindistan, Çin ve Japonya’da bulunan küresel AR-GE merkezleri ağına dâhil oluyor.

TÜM KAMYONLARDA AKSARAY ONAYI

Mercedes-Benz Kamyon Test Grubu Direktörü Dr. Hannes Möller Türkiye’deki AR-GE ekibinin, geliştirme süreçlerinin tüm adımlarında yetkin olduğunu belirterek konuşmasını şöyle konuştu:

"Aksaray’da kurulacak olan yeni AR-GE Merkezi’nde kamyon ve kamyon parçaları birçok testten geçirilecek, son olarak müşteri kullanımı ve reel yol şartlarını yansıtan güzergâhlarda güvenirlik ve fonksiyon açısından test edilecek. 2018 yılı itibariyle Mercedes-Benz kamyonlarının tüm araç yol testi onayları Aksaray tarafından verilecek."

215 KİŞİLİK İSTİHDAM

Öte yandan 2018 yılında tamamlanması hedeflenen merkezde 215 kişinin çalışması planlanıyor. Hali hazırda AR-GE faaliyetleri ve destek birimler kapsamında 140 kişi görev yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mercedes Benz'in Türkiye'de 1 milyar avrodan fazla yatırımı bulunuyor.