Alkollü içecek satışında yeni dönem resmen başladı

Alkollü içki piyasasındaki rekabet ortamını güçlendirmek için yeni bir düzenlemeye giden Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) satışlara ‘çeşidi artırma' zorunluluğu getirdi. Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında alkollü içki satışı yapan işletmeler, aynı kategorideki birden fazla firmanın ürününü tüketicinin tercihine sunacak.

TURİZMCİ MUAF

Düzenleme ile tüketiciye tercih imkanı sunabilecek çeşitlilikte ürün bulundurulması hedeflenirken, satışa sunulan alkollü içkilerin tamamına menülerde yer verilmesi zorunlu hale getirildi.

Alkollü içki satışı yapmak isteyen cafe, restoran, perakende satış noktaları ve turizm işletmeleri gibi işletmeler önceki düzenlemeler doğrultusunda TAPDK'dan yetki almaya devam edecek.

İLGİLİ HABER Antalya'da turizmi bitirecek karar! Valilik ve Emniyet 'alkol' içmeyi yasakladıKültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi almış kişilerin, satış yapılacak yerle, örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe bulunması zorunluluğundan muafiyetleri de aynen devam edecek. Daha önce turizm yatırım belgeleri kapsamında satış belgesi alıp yatırıma başlayanlar ise Mart 2019 sonuna kadar yatırımlarını tamamlaması ve turizm işletmesi alması durumunda 100 metre şartından muaf tutulacak.