Altur UBER'i satın mı aldı ?

Sosyal medyada hızla yayılan "Altur UBER'i satın aldı" iddiaları üzerine bir açıklama yapan Altur Turizm'in sahibi Abdürrahim Albayrak, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu haberler doğru değil. Ben de internetten okudum. UBER 1.5 yıl önce bize başvurmuş, bizimle bu işi Türkiye’de yapmak istediklerini iletmişti. Ancak biz yaptığımız görüşmelerde Türkiye’deki mevzuatın onların talep ettiği gibi bir sisteme uygun olmadığını, böyle bir sistemi bizim işletmemizin mümkün olmayacağını söylemiştik. Konu da orada kapanmıştı. Bugün bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada aynı konular gündeme gelince yalanlama zarureti doğdu. İddialar doğru değil, konunun bizimle bir alakası yok"