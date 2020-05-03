Amazon'un CEO'su ifadeye çağrıldı

Euronews'in haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi'nin Bezos'a cuma günü gönderdiği mektupta ABD'li bazı siyasilerin amazon.com'a karşı çok ciddi suçlamalar yönelttiği ve jüri komitesine konuyla ilgili açıklama yapmasını istedikleri belirtildi.

ABD Rekabet Alt Kurulu Başkanı David Ciciline, dev şirketin iddialarla ilgili suç dosyasının kabarık olduğunu, araştırma raporlarında şirket çalışanlarının diğer firmaların verileri üzerinde korsan faaliyetlerde bulunduğu yönünde önemli bulguların yer aldığını açıkladı.

Ciciline, altı kurul üyesiyle birlikte Jef Bezos'u ifadeye çağırdıklarını belirterek, "Amazon.com'un ticari faaliyetlerini temize çıkarabilmesi için birçok fırsatı oldu. Ancak şirket yöneticileri bu konuda komite üyeleri ve halkı defalarca yanılttı. Büyük ve güçlü şirketler kanunun üzerinde değildir." ifadelerini kullandı.

Amazon'un üst düzey yöneticilerinden Nate Sutton daha önce komiteye başka bir şirketin verilerini asla kullanmadıklarını açıklamıştı. Ancak adı açıklanmayan ve konu hakkında itirafta bulunan bir şirket çalışanı diğer şirketlerin veri kullanımını “standart işletme prosedürü” olarak nitelendirirken, başka bir Amazon çalışanı ise departmanın satışlarını artırmak için söz konusu yasağın her zaman uygulanmadığını söyledi.

ABD Kongresi Wall Street Journal'da çıkan bir rapor doğrultusunda harekete geçmişti. Söz konusu raporda Amazon'un kendi markalı ürünlerini çıkarmadan önce büyük oranda rakip firmaların benzer ürünleriyle ilgili veriler topladığı ve bu sayede şirketin satışlarını artırdığı yazıyordu.

120 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin iş insanı olan 56 yaşındaki Jeff Bezos'un sahibi olduğu amazon.com, koronavirüs salgını süresince satışlarını artırmış ve 100 binden fazla çalışanı işe alacağını duyurmuştu. ABD'de Amazon'a ait 14 büyük deponun 10'unda Covid-19 virüsüne rastlanmasına rağmen, sadece 4 deponun ticari faaliyetleri durdurulmuştu. (Kaynak: Euronews)