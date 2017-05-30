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  4. 30 Mayıs 2017 20:24

Amazon'un hisseleri rekor kırdı !

E-ticaret devi olan Amazon hisse başına tarihte ilk defa bu kadar yükselerek rekor kırdı.

Amazon'un hisseleri rekor kırdı !
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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisse başına değeri tarihte ilk defa bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Firmanın piyasa değeri de yaklaşık 479 milyar dolara ulaştı.

New York borsasında işlem gören Amazon'un hisseleri cuma gününü 995,78 dolardan kapamasının ardından, bugün yüzde 0,5 artarak 1.001,20 dolara kadar yükseldi.

Böylece, şirketin hisseleri tarihte ilk defa bin doların üzerine çıkarak rekor kırarken, firmanın piyasa değeri de yaklaşık 479 milyar dolara ulaştı.

ABD'li yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi firması Needham & Company'nin geçen ay yayımlanan araştırma raporuna göre, 2016'da Amerikan perakende sektöründe yüzde 34 payı olan Amazon'un sektördeki pazar payının 2021'de yüzde 50'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Amazon'un bu yılın ilk çeyreğindeki geliri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22,7 artışla 35,7 milyar dolara, net karı da yüzde 41,1 artışla 724 milyon dolara yükselmişti.

Apple, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Microsoft'ın ardından Amazon dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumunda bulunuyor.

AA

amazon , rekor , hisse