Arap işadamları gözünü oraya dikti

Katar'dan Ordu'ya gelen bir grup iş adamı, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na 20 milyon dolarlık otel yatırımı için incelemelerde bulundu.

Bir grup Katarlı iş adamı Ordu'ya gelerek Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda yatırım yapmayı talep ettikleri arazileri gezerek, ilgililerden bilgi aldı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya tarafından yaylada gezdirilen iş adamları 650 dönüm arazi üzerinde mutabık kaldı.

Kaya, Ordu Valiliğinin yürüttüğü turizm faaliyetleri kapsamında kentte ilk kez ciddi anlamda yatırım yapmak isteyen Arap yatırımcıların geldiğini söyledi.

Kaya, "Katarlı iş adamları 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na 20 milyon dolarlık otel yapımı için bizden arazi talebinde bulunmuştu. Bu talep üzerine Ordu'ya gelen Arap yatırımcılara istedikleri ölçüdeki araziyi gösterdik. Kendileri hem yaylayı hem de araziyi çok beğendi. İnşallah önümüzdeki günlerde bu yatırım için ilk resmi adımlar atılır. Biz yapılan görüşmelerden oldukça memnun kaldık." dedi.

Kaya, Arap yatırımcıların Ordu'ya otel yapma noktasında gayretli olduklarını söyleyerek "20 milyon dolarlık otel yatırımı çok ciddi bir rakam. Böyle bir otelin bölgemize kazandırılmasını çok istiyoruz. Temennimiz Arap iş adamlarının son kararının olumlu olması yönde. İnşallah Ordu adına hayırlı bir gelişme olur ve bu yatırım Karadeniz'e kazandırılmış olur." diye konuştu.