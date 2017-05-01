Araplar Türkiye ile alışverişi arttırdı !

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye'nin ihracat listesinde aldığı yerle şaşırttı. 2. sıraya yerleşen BAE yüzde 180’lik artış gösterdi.



İhracatta yılın ilk çeyreğinin en büyük sürprizi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Geçen yılın ilk çeyreğinde Türkiye’den BAE’ye ihracat hacmi 935 milyon dolarken, bu yıl 2,6 milyar dolara ulaştı. İhracattaki payı yüzde 2,7’den yüzde 6,9’a yükselen BAE, geçen yıl ilk 7'ye bile giremediği listede bu yıl ikinci sıraya oturdu.

Haberturk.com Ekonomi Servisi'nden Merve Arkan'ın analizine göre BAE'den ithalat da geçen yıla göre yüzde 291 yükseldi. Bu yükselişle en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında BAE, altıncı sırada yer aldı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 393 milyon dolar olan BAE’den ithalat, bu yılın aynı döneminde 1,5 milyar dolara ulaştı. BAE ile geçen yılın ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolar olan toplam dış ticaret hacmi, 4,1 milyar dolara yükseldi.

ÇİN İLE İHRACAT ARTTI, İTHALAT DÜŞTÜ

İhracatın oransal olarak en hızlı artış gösterdiği diğer ülkeler ise yüzde 55’lik artışla Çin ve yüzde 41’lik artışla Rusya oldu. Çin’e ihracat geçen yılın ilk çeyreğine göre 408 milyon dolardan 632 milyon dolara yükseldi. Çin’den ithalat ise yüzde 15 azalarak ilk çeyrekte 6,2 milyar dolardan 5,2 milyar dolara geriledi. Böylece Çin ile dış ticaret dengesinde Türkiye lehine bir artış yaşandı.

Rusya’ya ihracat bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla 353 milyon dolardan 498 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 11 artarak 3,9 milyar dolardan 4,3 milyar dolara ulaştı. Böylece Rusya, Türkiye’nin ithalat listesinde üçüncü sırada yer aldı.

İthalatta BAE’nin ardından en hızlı yükseliş sergileyen ülke İsviçre oldu. İsviçre’den ithalat, yılın ilk çeyreğinde yüzde 72 artarak 375 milyon dolardan 648 milyon dolara yükseldi.

REFERANDUM KRİZİNİN YAŞANDIĞI ÜÇ AB ÜLKESİNDEN İTHALATTA HIZLI GERİLEME

Türkiye'nin ihracatında lider ülke yine Almanya oldu. Dolar bazında ocak-mart döneminde Almanya'nın Türkiye'nin dış ticaretindeki payı (2016 aynı döneminde) yüzde 9'dan bu yıl yüzde 10'a çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri ihracatta ikinci sırayı alırken, onu 2.3 milyar dolarlık ihracatla Irak izledi. Dördüncü sırada yer alan İngiltere'nin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 8.9'dan yüzde 5.9'a geriledi. İtalya ve ABD ise sıralamada birbirini takip eden diğer iki ülke oldu.

Bu arada dikkat çekici bir diğer nokta ise Türkiye'nin referandum sürecinde kriz yaşadığı üç Avrupa Birliği ülkesi olan Almanya, Hollanda ve Belçika'ya ihracatın toplam ihracat içindeki payı yüzde 14.41'den yüzde 13.79'a gerilerken, bu üç ülkeden yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise yüzde 13.81'den yüzde 11.83'e gerilemiş olması.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER (OCAK-MART 2017)

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İTHALAT YAPTIĞI ÜLKELER (OCAK-MART 2017)