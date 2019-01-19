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  4. 19 Ocak 2019 12:05

Aroma'nın birbirinden leziz tatlarıyla aşkınızı ifade edin!

Aroma, birbirinden leziz yeni tatları ve sağlıklı ürünleri ile Sevgililer Günü'nde hediye arayışında olanlara farklı bir alternatif sunuyor.

Aroma'nın birbirinden leziz tatlarıyla aşkınızı ifade edin!
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Sevgililerin, birbirine duydukları sevgiyi göstermek için kutladıkları en özel gün olan 14 Şubat'ta Aroma, sevenleri yalnız bırakmıyor. Aroma, birbirinden leziz ve yumuşacık içimiyle kalplere dokunan meyve suları ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde âşıkların hayatlarına renk katmaya devam ediyor.

Romantik çiftler, bu yıl Sevgililer Günü'nde Aroma'nın sağlıklı % 100 meyve suları ile aşklarının tarifini sevdiklerine ve en özel şekilde anlatmanın yolunu seçiyor.

Aroma'nın birbirinden farklı tatlarıyla kendi karışımlarını harmanlayarak denenmemiş tatlar yaratmak isteyenler, bu yıl sevdiklerine damaklarda aşkın tadını bırakacak bir hediye sunabilecek.

Aroma Hakkında:

Bursa'da doğup dünyaya yayılan Aroma'nın marka serüveni 1968 yılında Gürsu'daki fabrikada başladı. 67 bin metrekarelik fabrikada yarım asırdır bugüne kadar milyonlarca adet meyve suyu üretildi. Türkiye'nin en yeni tatları ve sağlıklı ürünleri bu fabrikada üretildi. Yıllık 125 bin ton meyve işleme tesisi sahip olan bu tesisten çıkan ürünler, dünden bugüne kadar Aroma tutkunlarını hiç yalnız bırakmadı.

Meyve suyu sektörünün gelişimine öncülük eden Aroma büyüdü, yenilendi, ondan sonra taze meyveleri sağlıklı bir şekilde gelişmesiyle buluşturdu. Türkiye,% 100 doğal meyve suyunu Aroma'yla tanıdı ve 9 vitaminli karışık meyve nektarı ilk kez Aroma hazırlanan üretildi. Aroma; % 100 meyve suyu üretiminin yanı sıra ürün portföyüne nektar, gazlı içecekler, aromalı içecekler ve limonatasını da ekledi. Türkiye'nin öncü markası Aroma, global bir marka yolunda gidiyor ilerliyor. Bugün Almanya'dan Fildişi Sahilleri'ne, Danimarka'dan ABD'ye, Avustralya'dan Türkmenistan'a, Çin'den Moğolistan'a kadar tam 52 ülkede Aroma içiliyor.

 

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