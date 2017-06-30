ASKON'a güçlü vie başkan adayı

ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ) Genel Kurula giderken DANIŞ Şirketler Grubu Ortaklarından Adnan DANIŞMAN Genel Başkanlığa Aday olduğunu açıkladı.

Adnan Danışman’ın Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre adaylık gelişim süreci ve adaylığın anlamı şu şekilde ifade edilmektedir:

“ASKON ’da önemli bir değişim ihtiyacı zaten dillendirilen bir konu idi. Şimdi bu değişimi gerçekleştirmek üzere göreve talip olduk ve Adnan DANIŞMAN olarak liderliğini yapmaktan onur duyduğum ekibimle birlikte çalışmalarımıza başladık.

ASKON Türkiye’nin en önemli işadamları derneklerinden biridir. Onun çok daha iyi bir temsille varlığını göstermesi gerekir. Bu önemli STK’nın , kendi üyeleri için yeni dönemin ekonomik ve siyasal şartlarına öncülük yapacak, rehberlik edecek bir konumda olması gerekir. Ancak bir süredir görüyoruz ki bundan yoksun kaldı.

Nitelikli Liderlik;

ASKON ’da ihtiyaç olan en önemli konu, nitelikli liderlik konusu idi. Uzun yıllar Genel Başkanlık koltuğunu dolduran arkadaşımız maalesef bu konuda yeterli bir noktaya ulaşma gelişimi gösteremedi.

Artık genel başkan olamayacağını anladığı bir sırada kulis olarak yönetebileceği ve kendi öngördüğü bir başkan adayını yeni dönemde aday olarak gösterme girişimine girmiştir.

Her ne kadar şimdi öne sürdüğü aday asla böyle bir emanetçiliği kabul etmeyeceğini ifade etse de, kurulan düzen böyle bir düzendir. Yönetimin böyle oluşturulmaya çalışılması, yeni dönemin eskisinin bir devam olması öngörülmektedir.

İşte bu en önemli sebep dolayısı ile yeni dönemin derneğimiz ve üyelerimiz açısından daha verimli, daha etkin, daha ilerici, üretken ve güçlü bir yönetim ile idare edilmesini öngörerek bu önemli göreve ben ve ekip arkadaşlarım talip olduğumuzu söylemekten onur duyuyorum.

Amacımız bizim için gerekli olan, Güçlü ve nitelikli bir liderlik ortaya koyup büyük ASKON potansiyelini olması gereken yere taşımaktır.

Hali hazırda kendileri ekonomide önemli bir boyuta ulaşma başarısını gösterememiş kişilerin de bu konuda yeterli performans üretebilmeleri beklenemez. Hele uzaktan kumandalı yönetim sistemleri ile asla böyle bir başarı yakalanamaz.

Artık ASKON ’da gerçek anlamda GÜÇLÜ bir liderliğe geçiş zorunlu hale gelmiştir. Bu işi de biz hakkıyla yaparız. Kendime olan güvenim yanında ekibimin gücüne de sonuna kadar inanıyorum.

Artık ASKON; ülkemizin ve bölgemizin ekonomik gelişiminin üretim merkezi haline gelecektir. Küresel yarışa giden yolda, üye işletmelerden başlayıp, ülkemizi ve geniş İslam coğrafyasını en iyi noktalara ulaştırma mücadelesi vereceğiz.

Bu konu ile ilgili projeksiyonumuzun detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.

Büyük potansiyelin üzerindeyiz. Muhtaç olduğumuz yegâne unsur, aklı ve bilimi, feraset ve cesareti öne alıp yoğun çalışma temposu içinde bulunmaktır. Gerisi gelecektir.

Vizyoner bakış, kısır tartışmalardan uzak kalmak ve geleceğe odaklanmayı gerektirir.

ASKON ’da tek liste halinde seçime girmek için yoğun gayret sarf ettik. Ancak dar bakışlar, kısa vadeli menfaat beklentileri gibi sebeplerle olmadı. Şimdi artık o durumu bir tarafa bırakıyor ve önümüze bakıyoruz.

Bu hareketimiz, öncelikle ASKON için, sonrasında ülkemiz için ve daha geniş anlamda İslam coğrafyası için ve insanlık için hayırlı olsun.”

ADNAN DANIŞMAN KİMDİR ?

DANIŞ Şirkeler Grubu ortaklarından biridir. ASKON Yönetiminde uzun yıllar Tekstil Sektör Başkanlığı, Sektör Komisyon Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

DANIŞ şirketler grubu bünyesinde multi sektörel faaliyetler yapılmaktadır. Özellikle ihracat ağırlıklı faaliyet yapan bazı şirketleri ilk 500 içerinde yer almaktadır.

DANIŞ Grup; Uluslararası KARGO taşımacılığı, Gıda sektöründe üretim ve ihracat, İnşaat sektöründe kapsamlı faaliyetler, Hizmet sektörünün birçok dalında faaliyetler, Kablo Üretimi, Tekstil de ihracat odaklı ticaret gibi alanlarda faaliyetler yapmaktadır.



