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  4. 30 Nisan 2018 12:01

Assan Panel Batimatec Cezayir Fuarı’na katıldı

Sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, uluslararası yapı ve inşaat malzemeleri fuarı Batimatec Cezayir Fuarı’na katıldı.

Assan Panel Batimatec Cezayir Fuarı’na katıldı
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Kibar Holding’in grup şirketlerinden olan Assan Panel, inşaat ve yapı sektörüne yönelik Cezayir’de bu sene 10.’su düzenlenen Batimatec Cezayir Fuarı’nda özel standıyla yer aldı. Fuarda, yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiş çatı ve cephe kaplama, soğuk oda, polikarbonat (ışıklık ) ürünleri ve özellikle yangın dayanımı açısından önemli olan taşyünü panellerini  ziyaretçilerin beğenisine sunan Assan Panel, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Assan Panel’in yedinci kez katıldığı, dünyanın en önemli fuarlarından biri olan Batimatec Cezayir Fuarı’na Tunus, Katar, Portekiz, İtalya, Çin, Fransa, İspanya ve Mısır’dan toplam 120 firma katılım gösterdi. Yaklaşık 70 bin ziyaretçinin ağırlandığı fuar, 22-26 Nisan tarihleri arasında düzenlendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Assan Panel Uluslararası Satış Müdürü Berk Baltaoğlu “Assan Panel olarak Batimatec Cezayir Fuarı’nı sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek, sektörümüzün önde gelen firmalarıyla temas kurmak ve potansiyel müşterilere ulaşmak adına oldukça önemsiyoruz. Bizler için oldukça verimli geçen fuar boyunca, standımıza gelen binlerce ziyaretçiye ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz“ dedi.

Assan Panel
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