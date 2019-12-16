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  4. 16 Aralık 2019 22:25

Atlas Global Havayolları uçuşlara tekrar başlıyor !

Son günlerde uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlas Global, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlarına tekrar başlayacağını açıkladı.

Atlas Global Havayolları uçuşlara tekrar başlıyor !
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Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu.

Atlas Global'in resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15’de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır.

26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz. Taleplerinize yönelik işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacaktır."

 

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