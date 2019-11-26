AtlasGlobal tüm uçuşlarını durdurdu

Atlasglobal Havayolları, 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Türkiye'nin köklü özel havayolu şirketlerinden Atlasglobal, 2016 yılından itibaren başlayan ekonomik dalgalanma ve İstanbul Havalimanı'ndaki artan maliyetler nedeniyle bu geceden itibaren uçuşlarını durdurduğunu ve 21 Aralık'a kadar sefer icra edilemeyeceğini açıkladı.

İşte Atlasglobal’ın o açıklaması;

“Değerli Basın Mensubu,

2015-2016 yıllarında ülkemizde yaşanan terör olayları ve hain darbe girişimi havacılık sektöründe büyük yaralar açmış, taşınan yolcu sayısı ve yolcu gelirlerinde 2017 yılı dahil önemli kayıplara neden olmuştur. Havacılık sektörünün itici gücü olan turizm sektörü açısından olumsuz geçen söz konusu dönemin ardından, güvenlik algısı ve ana pazarlarla olan politik ilişkilerdeki iyileşmenin desteğiyle 2018 yılında başlayan toparlanma süreci devam etmiş; bu konuda alınan tedbirlerin etkileri havacılık sektörüne de olumlu bir şekilde yansımaya başlamıştır.

2015-2016 yıllarında yaşanan bu elim olaylar gerek operasyonel gerekse de ticari açıdan Havayolumuzu olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanı sıra 2018 yılı ikinci yarısında Türk Lirası'nda yaşanan hızlı ve agresif dalgalanmalar özellikle iç pazar dinamiklerini de olumsuz etkileyerek uçakla seyahat etme talebinde azalmaya sebep olmuştur.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen, Havayolumuz tarafından alınan yeni stratejik kararlar çerçevesinde 2018 yılı ikinci yarısında toparlanma sürecine girilmiş ve operasyonlarımız tekrar kar eder hale getirilmiştir. Ancak yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekenomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, Havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır.

Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz.

Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır. Yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Bütün satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır.

Atlasjet Havacılık A.Ş.”

İNTERNET SİTESİNDE DUYURU YAPILDI

AtlasGlobal'ın resmi internet sitesinde de uçuşlara geçici süreyle ara verildiğini ilişkin bir duyuru yer alıyor. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:



"Değerli Yolcularımız,

Havayolumuz tarafından alınan karar ile sizlere farklı bir uçuş deneyimi sunabilmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmiş bulunmaktayız. 26 Kasım 2019 itibariyle 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir.

Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır.

Siz değerli yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Konu ile ilgili sorularınızı ve taleplerinizi callcenter@atlasglb.com e-posta adresine PNR numarasıyla birlikte iletebilirsiniz.

Web sitemizden ve diğer satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır."