AVM liginde şampiyon olduk!

Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan “Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu” başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre, Avrupa’daki alışveriş merkezi pazarı 2018’de 168,1 milyon metrekareye ulaştı. 2018’de Türkiye dahil tüm Avrupa’ya 2,6 milyon metrekarelik AVM inşa edilirken, bunun beşte biri Türkiye’de yapıldı. Türkiye’de sadece 2018’de 525 bin metrekarelik AVM inşa edildi.

Türkiye 2018’de de Avrupa’da en çok AVM inşa edilen ülke oldu. 2018 sonu itibariyle toplam 426 AVM’si olan Türkiye’de sadece 20 ilde AVM bulunmuyor. 2014 Sonu itibariyle 342 AVM’si olan Türkiye’de AVM sayısı 4 yılda 84 adet arttı. Bu rakamlarla Türkiye’de her ay bir AVM inşa ediliyor.

Avrupa’daki alışveriş merkezi pazarı 2018’de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon metrekareye ulaşırken, geçen yıl en yüksek arzın gerçekleştiği ülke 525 bin metrekareyle Türkiye oldu.

Geçen yıl AVM arzı 2017’ye göre yüzde 28 azalarak 2,6 milyon metrekareye gerilerken, perakende pazarına giren yeni arzda son 24 yılın en düşük değeri görüldü. Söz konusu rakam, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa’da ilk geleneksel AVM’lerin açıldığı tarihler olan 1990’ların başında görülen değerler seviyesinde gerçekleşti.

“EN YÜKSEK ARZ TÜRKİYE’DE YAŞANDI”

Bu alanda Türkiye’yi 436 bin metrekareyle Rusya, 298 bin metrekareyle Polonya, 237 bin metrekareyle Fransa, 164 bin metrekareyle Finlandiya, 147 bin metrekareyle Birleşik Krallık, 141 bin metrekareyle Almanya, 104 bin metrekareyle İspanya, 99 bin metrekareyle Hollanda, 95 bin metrekareyle İtalya takip etti.

Batı Avrupa’da 1 Ocak itibarıyla toplam alışveriş merkezi arzı 109,7 milyon metrekareye yükselirken, 2019-2020 yılında toplamda 2,1 milyon metrekarelik yeni AVM merkezi alanının pazara girmesi bekleniyor. Batı Avrupa’da 2019-2020’de inşaat halindeki projeler açısından ilk 5’te yer alan şehirler Paris, Helsinki, Madrid, Roma ve Lüksemburg olarak sıralandı.

Orta ve Doğu Avrupa’daki toplam alışveriş merkezi arzı ise 1 Ocak itibarıyla 58,4 milyon metrekareye ulaştı. Söz konusu bölgede 1,5 milyon metrekarelik yeni alışveriş merkezi alanı pazara girdi.

TÜRKİYE, YENİ ARZDA 2019-2020 DÖNEMİNDE DE LİDER

Raporda yer alan bilgilere göre, 2019-2020 döneminde açılacak yeni AVM’lerde de liderliği Türkiye çekecek. Yeni alışveriş merkezi arzında Türkiye’de söz konusu dönemde bir milyon 603 bin metrekare büyüklüğünde yeni AVM arzı gerçekleşecek. Ayrıca mevcut AVM’lere 7 bin metrekarelik ekleme yapılacak.

EN BÜYÜK AVM KAYSERİ’DE AÇILACAK

Kayseri, 2019-2020 döneminde yeni açılacak AVM büyüklüğü açısından ilk sırada gelecek. Kayseri’de 2020’de açılması planlanan KUMSmall Factory’nin 180 bin metrekarelik alana sahip olması öngörülüyor.

İnşaat halindeki AVM büyüklüğü açısından Orta ve Doğu Avrupa’da ilk 5’te yer alan şehirler ise İstanbul, Moskova, Ankara, Varşova ve Bratislava yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN RAKİBİ RUSYA

Türkiye 2018’deki AVM arzında lider olurken Türkiye ve takipçisi ülkeler şu şekilde gerçekleşti.

• Türkiye: 525 bin metrekare

• Rusya: 436 bin metrekare

• Polonya: 298 bin metrekare

• Fransa: 237 bin metrekare

• Finlandiya: 164 bin metrekare

İLK 5’TE TÜRKİYE’DEN 2 KENT VAR

AVM büyüklüğü içinde Avrupa ve Ortadoğu’da ilk 5

1 İstanbul

2 Moskova

3 Ankara

4 Varşova

5 Bratislava

