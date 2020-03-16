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  4. 16 Mart 2020 08:53

AVM'ler geç açılıp erken mi kapanacak ? Kafalar karıştı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden gelen "AVM'ler 12:00 - 20:00 arasında açık olsun" tavsiye kararı sektörün de vatandaşın da gündeminde.

AVM'ler geç açılıp erken mi kapanacak ? Kafalar karıştı
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AVM-DER Başkanı Tahir Çelik, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin 'AVM'ler öğlen 12'de açılıp akşam 8'de kapansın' önerisine katılmadıklarını söyledi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş tarafından yapılan "AVM'lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğle 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır" açıklamasına aksi yönde bir açıklamayla karşılık veren AVM-DER Başkanı Tahir Çelik, AVM'lerin geç açılıp kapatılmasını tedbir olarak görmediklerini, aksine ülkedeki panik havasını artırarak karaborsacılara fırsat vereceği" açıklaması yaptı.

 

 

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