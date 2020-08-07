''AVM'ler ikinci kez kapanabilir''

Normalleşmeye geçişin ilk günlerinde açılması erken bulunan AVM’ler ile perakende markalarını yeniden korku sardı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, “Erken açıldık ama en katı sağlık önlemleri bizdeydi. Şimdi film yeni başlıyor. İkinci kapanmayı ne AVM’ler ne de markalar kaldırabilir” dedi.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vaka sayıları bir süredir günde 900’ün altına inmiyor. Bazı kentlerde durum kötü. Bu nedenle Bakan Fahrettin Koca’nın uyarılarının dozu da her geçen gün artıyor.

Kurallara uyulmayan bayramın ardından bölgesel önlemlerin, kısıtlamaların gelmesinden söz ediliyor. 15 ilde hafta sonları sokağa çıkma yasağının geri geleceği bile iddia ediliyor.

Cumhuriyet'ten Jale Özgentürk yazısında, bu iddia İçişleri Bakanlığı tarafından şimdilik yalanlansa da kimse için sürpriz olmayacak. Normalleşme sürecinin başladığı haziran ayında alışveriş merkezleri (AVM) ilk açılan yerler olmuştu. Erken açıldı eleştirilerine neden olan AVM’lerde son durumu Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş yanıtladı.

Altaş, AVM’lerde bu süreçte tüm sağlık koşullarına uyulduğunu, maskesiz kimsenin alınmadığını ancak sokaklarda, sahillerde ise hiçbir kurala uyulmadığını söylüyor. Tatil destekleriyle birlikte halkta “Bu iş bitti” algısı oluştuğunu anlatıyor.

AVM BANKALARIN OLUR

“Pandemide birinci perde reklamdı. Film yeni başlıyor” diyen Hüseyin Altaş, bu süreçten çok endişeli. Yeni kısıtlama ve eve kapanma ihtimallerinin arttığını söylüyor. Endişesini, “Yeni kapanma, kısıtlama gündemde. Bu ikinci kapanmayı alışveriş merkezi yatırımcıları kaldıramaz. Yatırımcıların borç yükü çok fazla. AVM’lerin çoğu bankaların eline geçer. Perakende ise zaten can çekişiyor. Çoğu marka kapanır” sözleriyle açıklıyor.

Altaş, bunun olmaması için çareyi maske, mesafe ve hijyen olarak sıralasa da bayramda yaşadıklarımız ortada. Toplumdaki maske, mesafe duyarlılığının uyarılarla artması zor. Yeni kısıtlamalar zorunlu görünüyor. Ekonomik gerekçelerle ölçüsüzce açılmanın bedelini yine ekonomik krizle ödüyoruz!



