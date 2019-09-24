AVM'lere ilk kez sendika girdi ! Sözleşmeyi imzaladı...

Koop-İş Sendikasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar ile H&M Türkiye Müdürü Müge Arpacıoğlu katıldı.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli firmalarından birinde örgütlenmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek "Türk-İş'in üyelerine sesleniyorum. Sendikalar nerede örgütlüyse oralardan alışveriş yapmaları hem onların hem de ülkenin çıkarına. Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Alemdar ise bugünün Türkiye'de sendikacılık hareketi ve Koop-İş Sendikası için tarihi bir gün olduğunu belirtti. İlk kez uluslararası ölçekte büyük giyim mağazası zincirinde toplu iş sözleşmesi imzalandığını ifade eden Alemdar, "Ülkemizde ilk kez AVM'lere sendika giriyor. Bu nedenle sendika olarak çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Toplumda yanlış bir algı olduğunu, uzun yıllardır sürdürülen sistemli politikalar sonucunda sendikaların hem toplumda hem de işverenler nezdinde olumsuz kurumlar olarak gösterildiğini dile getiren Alemdar, her fırsatta bunun tersini söylediklerini aktardı. Alemdar, şunları söyledi:

"Bize göre bir iş yerinde sendikanın varlığı o iş yerinde disiplinli çalışmanın, verimliliğin, istikrarın, huzurun yani kısacası çalışma barışının olması demektir. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçi dostlarımızı, tüm bilinçli bireyleri sendikalı iş yerlerinden alışveriş yapmaya çağırıyorum. Bu iş yerlerimize destek olmaya davet ediyorum. Müzakereler belli bir noktada tıkansa da grev aşamasına gelmiş olsak da sonuçta sosyal diyalog içinde karşılıklı anlayış göstererek başarılı bir sözleşmeyi hep birlikte imzalıyoruz. Her zaman sosyal diyalog ve uzlaşma kültürüne uygun davranan, masada iyi niyetini ortaya koyan H&M Türkiye yöneticilerine özellikle teşekkür ediyorum."

"Çalışanların örgütlenme sürecini tarafsız yönettik"

H&M Türkiye Müdürü Arpacıoğlu da H&M olarak hak ve özgürlüklere saygı duyan, insana değer veren bir şirket olarak yola çıktıklarını belirtti. Sendikalaşma sürecinde çalışanların örgütlenmesini tarafsız şekilde yönettiklerini anlatan Arpacıoğlu, "Güzel bir anlaşma oldu. Umarım iki taraf için de hayırlı olacak." dedi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Koop-İş Sendika Genel Başkanı Alemdar ile H&M Türkiye Müdürü Arpacıoğlu tarafından imzalandı.

Yaklaşık 2 bin 800 çalışanı ilgilendiren TİS ile ücretlere bu yıl başında yapılan zamma ilave olarak yüzde 3 oranında iyileştirme yapıldı. İki gün haftalık izin hakkı sağlayan TİS ile çalışanlara birçok sosyal hakkın yanında bayram harçlığı verilmesi de kararlaştırıldı.