AVM'lerin kapanış saatine ramazan ayarı

İstanbul'daki bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramına yakın günlerde kapanış saatlerini 23.00'e kadar uzatma kararı aldı.

Ramazan ayında Hacivat-Karagöz oyunundan fasıl dinletisine, semazenden akrobat gösterisine kadar çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği AVM'lerde kapanış saatleri uzatıldı.

Forum İstanbul, Marmara Forum, Historia Fatih Alışveriş ve Yaşam Merkezi kapanış saatini 23.00'e kadar uzatan AVM'ler arasında yer alıyor.

Historia Fatih Alışveriş ve Yaşam Merkezi ramazan ayı boyunca kapanış saatini 23.00'e kadar çekti. AVM'de her salı ve cuma günü iftardan önce ve sonra fasıl dinletisi, her cumartesi ve pazar günü ise ramazan etkinlikleri söz konusu.

Historia'da ramazan etkinlikleri kapsamında, neyzen, semazen, kukla, sihirbaz, akrobat gösterisinin yanı sıra Kavuklu ile Pişekar, Hacivat-Karagöz orta oyunu da sergileniyor.

Ayrıca AVM'nin etkinlikleri kapsamında bazı günlerde ziyaretçilere Osmanlı macunu ikramında bulunuluyor.

Forum İstanbul ise 17- 24 Haziran'da kapanış saatini 23.00'e uzattı. Forum İstanbul, ramazan ayında ziyaretçilerini iftar menüsü hediyesi sunuyor.

Forum İstanbul ziyaretçileri, ramazan boyunca tek seferde yapacakları 150 TL ve üzeri alışverişlere karşılık, Forum İstanbul’da seçili restoranlarda geçerli tek kişilik iftar menüsü hediyesine sahip oluyor.

Marmara Forum da 23-24 Haziran'da kapanış saatini 23.00'e uzattı.