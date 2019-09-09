  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 09 Eylül 2019 19:51

Aydın Doğan banka mı kuruyor ?

Doğan Holding'in bir yatırım bankası kurmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. Doğan'ın mevcut bir bankayı satın alması veya yeni bir banka kurması bekleniyor.

Aydın Doğan banka mı kuruyor ?
A+ A-

Bloomberg'ün haberine göre Doğan Holding yatırım bankası kuruyor.

14 yıl önce bankacılık sektöründen çıkan Doğan Holding'in mevcut bankalardan birini satın alabileceği veya yeni bir banka kuracağı konuya yakın kaynaklar tarafından ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak Doğan Holding'ten bir açıklama yapılmadı.

Grup 1994 yılında Dışbank'ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis'e satmıştı.

Doğan Holding’in Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk’ü sattıktan sonraki hamlesi merak ediliyordu. Grup, Milli Piyango ihalesine de katılmıştı.

banka , aydın doğan , bloomberg , satın alma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM