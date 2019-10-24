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  4. 24 Ekim 2019 18:19

Aydın Doğan hangi şirketi istiyor ?

Yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvuran Aydın Doğan'da bu kez de Mitsubishi hamlesi geldi. Temsa ile masaya oturan Doğan Şirketler Grubu yönetimi Mitsubishi'nin distribütörlüğünü istiyor.

Aydın Doğan hangi şirketi istiyor ?
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Bloomberg'den Aslı Kandemir ve Ercan Ersoy'un haberine göre Doğan Şirketler Grubu Türkiye’de Mitsubishi araçlarının distribütörlüğünü yapan Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım’la Mitsubishi distribütörlüğünü almak için ön görüşmeler yapıyor.

Blomberg, haberini bir kaynağın yaptığı açıklamalara dayandırdı.

Japon Suzuki markasının distribütörlüğü de Türkiye’de Doğan Holding bünyesinde bulunuyor. 

Doğan Holding’in Onursal Başkanlığı’nı Aydın Doğan yürütüyor.

Bloomberg

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