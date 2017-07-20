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  4. 20 Temmuz 2017 16:28

Bakan açıkladı ! 3. Havalimanı'na ilk uçak...

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yapımı devam eden 3. Havalimanı için önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan açıkladı ! 3. Havalimanı'na ilk uçak...
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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasına göre, yapımı hız devam eden 3. Havalimanı'na ilk uçağın şubat ayında inmesi bekleniyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’da yapımı devam eden dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'ndan büyük gelir elde edileceğini belirterek, ''ABD’den kalkan uçak İstanbul’a gelecek, sonra Uzakdoğu'ya gidecek.'' dedi. Bakan Arslan şöyle devam etti:

 ''Havalimanımızı kullanan her uçak para veriyor. Her yolcunun ülkemize bıraktığı bir kaynak var. Önümüzdeki yıl şubat aylarında uçak indirebilir hale geleceğiz. Ama 29 Ekim 2018’de 90 milyon yolcuya hizmet eden ilk kısmı açacağız''

'YAPILAŞMAYA İZİN YOK'

Arslan, Atatürk Havalimanı’nın artık hizmet vermeyeceğini, tesislerin fuar merkezi olarak kullanılacağını, yapılaşmaya izin verilmeyeceğini vurguladı.

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