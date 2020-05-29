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  4. 29 Mayıs 2020 11:01

Bakan açıkladı! İlk sertifika Antalya'da bir otele verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi.'' dedi.

Bakan açıkladı! İlk sertifika Antalya'da bir otele verildi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs salgınına ilişkin olarak Antalya'da bir otele Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı sertifikası verildiğini söyledi.

Bakan Varank "Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi. Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temelleri yılın son çeyreğinde atılacak." dedi.

AA

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