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  4. 22 Nisan 2020 14:44

Bakan Albayrak: Çiftçiye 3.5 milyar TL gelir sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in sözleşmeli tarım uygulamasıyla çiftçiye 3.5 milyar TL gelir sağlanacağını açıkladı.

Bakan Albayrak: Çiftçiye 3.5 milyar TL gelir sağlanacak
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Türkşeker sözleşmeli tarım uygulaması ile hububat üretimine destek verecek. Pancar üreticisinin ekeceği başta hububat olmak üzere diğer tarım ürünleri için tohum, gübre ve nakit avans verecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker’in sözleşmeli tarım uygulaması ile çiftçilerin krediye, faize muhtaç olmayacağını söyledi.

Bakan Albayrak, proje ile çiftçilerin 3,5 milyar TL gelir elde edeceğini, tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolarlık tasarruf sağlanacağını belirtti.

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