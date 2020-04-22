Bakan Albayrak: Çiftçiye 3.5 milyar TL gelir sağlanacak

Türkşeker sözleşmeli tarım uygulaması ile hububat üretimine destek verecek. Pancar üreticisinin ekeceği başta hububat olmak üzere diğer tarım ürünleri için tohum, gübre ve nakit avans verecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker’in sözleşmeli tarım uygulaması ile çiftçilerin krediye, faize muhtaç olmayacağını söyledi.

Bakan Albayrak, proje ile çiftçilerin 3,5 milyar TL gelir elde edeceğini, tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolarlık tasarruf sağlanacağını belirtti.