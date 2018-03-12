Bakan Fakıbaba'dan şeker fabrikaları hamlesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda “Devlet mutlaka Türkiye’nin çıkarlarını düşünerek hareket edecektir. Tarım Kredi olarak Tarım Bakanlığı olarak da bizde talipli olacağız. Eğer şartlarımız uyduğu takdirde. Belki Tarım Kredi olarak birkaç şeker fabrikasını biz almayı düşünüyoruz." dedi.



Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusu hakkında da konuşan Bakan Fakıbaba, “ Özelleştirmeyle ilgili olarak zaten elimizde 25 fabrikamız var. 8 tane özel bazı kooperatiflerin elinde. 25 tane de devletin elinde var. Bu 8 tane özel fabrika 1 milyon ton şeker üretiyor. Bizim elimizde olan 25 tane fabrika da 1 milyon 400 bin ton şeker üretiyor. Özel sektörle yarışmak zorundasınız devlet olarak.” dedi.

BÜTÜN ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLSİN Mİ? HAYIR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, konuşmasının devamında, “Biz Türkiye'deki bütün özel sektörleri kapatalım. Özel medyayı da kapatalım sadece devlet basını ve televizyonları olsun bu doğru bir olay mıdır? Rekabetin olması lazım. Bana sorarsanız bütün şeker fabrikaları özelleştirilmesin mi? hayır. Stratejik ürünlerde mutlaka ve mutlaka devletin regülasyon görevini yapması lazım. Çiftçilere bu fırsat tanınmayacaksa, çiftçiler şeker pancarı yetiştiremeyeceklerse küspe elde edemeyeceklerse haklı ama özelleştirildiğinde ben sayının daha fazla artacağına inanıyorum. Küspenin daha fazla üretileceğine inanıyorum. Bu işle iştigal eden çiftçi kardeşlerimizin sayılarının artacağına inanıyorum. Özelleştirmeyle fiyatların daha fazla düşeceğine inanıyorum. Daha Şeker fiyatlarının düşeceğine inanıyorum. ” ifadelerini kullandı.

İŞÇİ HAKLARINA HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK

Şeker fiyatlarının düştüğünden dolayı Avrupa ile yarışabilir bir hale geleceğimize de değinen Fakıbaba “Şeker fiyatlarının düştüğünden dolayı Avrupa ile yarışabilir bir hale geleceğimize inanıyorum. Bunun hem çiftçi hem ülkemiz için hem Türkiye için faydalı olacağına inanıyorum. Özel sektörün girdiği her yerde güzel işler yapmıştır. Ette, sütte, şekerde, buğdayda olsun devlet regülasyon görevini mutlaka yapmalıdır, her şeyi özel sektöre bırakmamalıdır. Ama benim bildiğim ve olacak olan şey küspe miktarı artacaktır. Özelleştirilen fabrikalara belirli kotalar verilecektir. Fabrikalar bu kotaları kullanmadıkları takdirde bu kotalar tekrar devletin fabrikalarına geçecektir. Oradan çalışan işçilerin haklarına hiçbir şey olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.” ifadelerini kullandı.

“BİRKAÇ FABRİKAYI BİZ ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Hangi fabrikaların kar edip etmediklerini bilmediğini söyleyen Fakıbaba, şunları kaydetti: “Devlet mutlaka Türkiye'nin çıkarlarını düşünerek hareket edecektir. Tarım Kredi olarak Tarım Bakanlığı olarak da bizde talipli olacağız. Eğer şartlarımız uyduğu takdirde. Belki Tarım Kredi olarak birkaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AK Parti Hükümeti mutlaka halkın lehine olan kararları alan bir hükümettir. Bu kararların doğru olduğuna inanıyorum. Nişasta bazlı şekerle rekabet oranımız çok daha iyi olacaktır. İhtiyaç çok daha fazla azalacaktır nişasta bazı şekere. Bu şekilde özelleştirmenin Türkiye'ye çiftçiye zararı yoktur, faydası vardır.” Tarım Kredi Kooperatifinin de ihaleye girip girmeyeceği sorusuna Fakıbababa, “Onun şartlarına bakıyoruz” dedi.