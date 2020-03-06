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  4. 06 Mart 2020 15:22

Bakan Pekcan'dan ''paket tur iptali'' açıklaması

Ticaret Bakanı Pekcan, koronavirüs salgını nedeniyle paket turların iptaline ilişkin açıklama yaptı. Pekcan, Çin, İran, Irak veya İtalya gibi riskli ülkelere olan turların iptal edilebileceğini söyledi.

Bakan Pekcan'dan ''paket tur iptali'' açıklaması
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Ticaret Bakanı Pekcan’dan koronavirüs nedeniyle paket turların iptaline ilişkin, "Vatandaşlarımız tarafından daha önce satın alınan paket turun koronavirüs salgını nedeniyle iptalinde, turun nereye olduğu belirleyici olacaktır. Satın alınan paket tur, Çin, İran, Irak veya İtalya gibi uçuşları durdurulan veya seyahat uyarısında bulunulan bir ülkeye yönelik ise mücbir sebep olarak değerlendirilecektir ve tüketicimiz seyahatine 30 günden az bir süre kalsa da, paket turu iptal edebilecektir" açıklamasını yaptı.

DHA

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