Bakan Zeybekci: Fiyatlar düşecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, NTV'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'ya 270 milyon dolarlık domates ihracatı olduğunu belirten Zeybekci şunları söyledi: "Domates şımardı. Dün çok başarılı bir ziyaret oldu. Espriyle karışık domates ön plana çıkmış gibi oldu. Domatesin enflasyonun içinde en fazla artış olan ürün oldu. Çünkü sezon geçişi. Piyasada ürün yok, fiyat yükseldi. Bir hafta 10 gün içinde fiyatlar aşağı doğru gidecek. Hafta sonundan itibaren bu sonucu görürürüz" dedi.

TARIM ÜRÜNLERİNDEKİ YASAKLARIN TAMAMI KALKTI

Rusya'yla yapılan temasları değerlendiren Bakan Zeybekci şunları söyledi: "2015'teki olaydan önceki döneme hemen hemen döndük. Vizelerle ilgili işadamlarının vizesiz ortama geçiş gibi bir ortama geldik. Tarım ürünlerindeki yasakların tamamı kalktı. Domateste vergilerle ilgili kendilerini korumalarına belirli sezonlarda müsaade edeceğiz. Seracılıkta yatırım yapma düşüncesindeler. Hemen hemen her şey halledildi. 100 milyar dolarlık bir hedef vardı, oraya doğru geçişle ilgili çok önemli bir süreçti dünkü zirve. Şu anda toplam dış ticaret hacminde 20 milyar doların altına düştük. Hemen hemen yarı yarıya düştü. Rusya ile Türkiye birbirini tamamlayan iki ülke. Biz Rusya'dan tarım ithalatçısı değiliz."

Varlık fonuyla ilgili Türkiye ve Rusya'nın 1 milyar dolarlık bir fon kurulduğunu belirten Zeybekci, hedef rakamın ise çok daha büyük olduğunu kaydetti.

BUGÜN YARIN AB'DEN OLUMLU BİR KARAR DUYARIZ

Zeybekci, Gümrük Birliği'nde revizyon süreciyle ilgili olarak "Bunun güncellenmesi AB ve Türkiye'nin menfaatine. Bugün-yarın Avrupa Parlamentosu'nun ilgili komisyonunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili bir karar olacak. Olumlu bir karar duyarız. Yıl sonuna doğru bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Uygulamaya geçmesi en geç 2019 başında" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, büyüme hedefinin bu yıl yüzde 4,4 olduğunu, gerçekleşmenin bu rakamın biraz üzerinde geleceğini tahmin ettiğini söyledi.