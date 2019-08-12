Bakanın açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı ! 21 vakıf üniversitesine...

Bakanın açıklamasının ardından 21 vakıf üniversitesine sağlık turizmi yetkisi verildi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık turizminde markalaşmak adına lansman yapılacağını duyurmasının ardından, 21 vakıf üniversitesine sağlık turizmi yetkisi verildiği ortaya çıktı. Koca’nın kurduğu Medipol Üniversitesi de yetki verilen 21 üniversite arasında yer aldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın hedef ülkelere ileri tanı merkezleri açmayı planlamasına karşı, “Sağlık hizmeti sunumu, ‘ileri tanı merkezleri’ odaklı planlanamaz. Son yayımlanan listede dünyada ilk 500 arasına tek bir üniversite bile girememişken kendi kendine böbürlenmenin bir anlamı yok” dedi.

Sağlık Bakanı Koca’nın sağlık turizminde özel sektörün payının yüzde 67 olduğunu, sağlık turizminde markalaşmak adına bir iki ay içinde büyük bir lansman yapılacağını duyurmasının ardından 21 vakıf üniversitesine sağlık turizmi yetki belgesi verildi. Vakıf üniversitelerinin içinde Koca’nın kurduğu Medipol Üniversitesi’nin de yer alması dikkat çekti.

‘Yandaş kadro istihdamı’

TTB Başkanı Adıyaman, Koca’nın “Yeni dönemde hedef koyduğumuz ülkelerde sağlık ataşelerini bulunduracağız. Bu çerçevede esas yapmak istediğimiz, hedef olarak belirlediğimiz ülkelerde ileri tanı merkezlerini açmak. Hastaların tanılarının konulabilir olduğu ve bunun özel sektöre de açıldığı bir yaklaşım sergileyeceğiz” ifadelerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Sağlık turizmi dahil olmak üzere sağlık alanında atılacak adımların bütünsel bir yaklaşıma sahip olması gerektiğini belirten Adıyaman, “Sağlık turizmi sağlık hizmetinin diğer ülke yurttaşlarına sunulması olarak manalıdır, ancak ne sağlık turizmi ne de bir başka sağlık hizmeti sunumunu ‘ileri tanı merkezleri’ odaklı planlanamaz” dedi. Sağlık turizmi iddiasındaki Sağlık Bakanlığı’nın öncelikle üniversitelerdeki tıp eğitiminin niteliğine bakmasında yarar olacağını söyleyen Adıyaman, “Son yayımlanan listede dünyada ilk 500 arasına tek bir üniversite bile girememişken kendi kendine böbürlenmenin bir anlamı yok. Lansmanını yapacakları bu uygulamanın bir başka boyutu, yurtdışına ‘sağlık ataşesi’ adı altında yandaş kadro istihdamı ihtimalidir. Birçok örneği yaşanan bu yandaş istihdamının yabancı dil bilmeyen ‘sağlık ataşeleri’ ile ileri boyuta taşınacağına dair kaygılarımız var. Bu uygulamanın ayrıca başta şehir hastaneleri olmak üzere son dönem adım atılan her müjdenin milyon dolarlık yeni maliyetler yaratmamasını ve ‘dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olunmayacağını’ umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yetki verilen üniversiteler

Medipol Üniversitesi, Ankara TOBB ETÜ Hastanesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Antalya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana Başkent Üniversitesi Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Konya Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul Başkent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Okan Ünivesitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi.