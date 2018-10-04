Bakanlık 25 ürün için harekete geçti

Enflasyonu da körükleyen spekülatörlerin maskesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla Ticaret Bakanlığı'nın koordineli çalışacağı ürün takip masalarıyla düşürülecek. TBMM'de AKŞAM'ın da yer aldığı bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 25 gıda ürünü için takip masası oluşturulduğunu söyledi.

ÇOK SIKI İZLEMEYE ALDIK

Pakdemirli, şöyle konuştu: "Sebze, meyve fiyatları hal satışları bazında Ticaret Bakanlığı'nın konusu. Ama tohumdan çatala kadar uzanan zincirin bir kısmında Tarım Bakanlığı olarak sıkı takip oluşturduğumuz süreçler var. Bu amaçla ürün takip masaları oluşturduk. Aslında bu masalar vardı ama daha da aktif hale getirdik. Enflasyon sepeti içinde payı yüksek olan 25 ürünü çok sıkı izlemeye aldık."

TOHUMDAN HASADA KADAR...

Pakdemirli, süreci şöyle anlattı:

"Takip masaları, tohumdan başlayarak, ekim, dikim, hasat, rekoltenin tahminlerine kadar inceliyor. İleride, fiyatlarının ne olabileceği adım adım inceleniyor. İthalatla ilgili bir düzenleme gerekiyor mu, hepsini takibe başladık. Meteorolojik verilere bile bakıyoruz."

"Takip masaları, tohumdan başlayarak, ekim, dikim, hasat, rekoltenin tahminlerine kadar inceliyor. İleride, fiyatlarının ne olabileceği adım adım inceleniyor. İthalatla ilgili bir düzenleme gerekiyor mu, hepsini takibe başladık. Meteorolojik verilere bile bakıyoruz."

ÇİFTÇİ RAHAT EKİM YAPABİLECEK

"İleriye dönük ürün fiyatlarını öngördüğümüz takdirde, çiftçimiz de buna göre çok rahat ekim yapabilir" diyen Pakdemirli, şunları söyledi: "Yani fiyatın ne olacağını tahmin ederek, Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesini sağlayabiliriz.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Örneğin buğdayda tereddüt olduğunu gördük, desteğimizi 5 kuruştan 10 kuruşa artırdık. Ayrıca gübre indirimi de getirdik. Şimdi mazotta ne yapabiliriz, ona bakıyoruz. Yüzde 80-90 oranında tahminde bulunabiliyorsak, üretimi de planlamış olacağız. Bu sayede de tüketiciyi ve üreticiyi korumuş olacağız, hem de enflasyonun artmasını önleyebileceğiz.