Bankaların faiz gelirinde büyük artış!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün ocak-kasım 2019 döneminde 41 milyar 300 lira olan net dönem kârı, kasım sonu itibarıyla 46 milyar 611 milyon liraya ulaştı. Bu da sektörün kasımda 5 milyar 311 milyon liralık net dönem kârı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek kasım ayı kârını hanelerine yazdı. Bankaların kasım kârı, 2018’in aynı ayına oranla yüzde 12,9 artış gösterdi.

Bankacılık sektörü, 2018’in kasım ayında 4 milyar 803 milyon lira, 2017’nin aynı ayında da 4 milyar 29 milyon lira kâr elde etmişti.

Öte yandan bankaların 2018’in ocak-kasım dönemindeki 50 milyar 695 milyon liralık net kârının 2019’un aynı döneminde 46 milyar 611 milyon liraya gerilemesi, sektörün 11 aylık kârının yüzde 8,1 azaldığını ortaya koydu.

KREDİ FAİZLERİ KASAYI DOLDURDU

Verilere göre bankaların geçen yılın 11 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2018’in aynı dönemine oranla yüzde 17,4 artarak 387,1 milyar lira oldu. 2018’in aynı döneminde bu rakam 330 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, ocak-kasım 2019 döneminde kredilerden 297 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 57,8 milyar lirası tüketici kredilerinden, 13 milyar lirası kredi kartlarından, 34,3 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 192 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankacılık sektörünün toplam faiz gideriyse geçen yılın 11 ayında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 22,5 artarak 241,8 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı, yüzde 22,4 artışla 164 milyar liranın üzerine çıktı.

Toplam faiz giderlerinin yüzde 68’i mevduata ve yüzde 11’i bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, kasım sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak 145,3 milyar lira oldu.

Bankacılık sektörü, 2018 yılın 11 ayında sermaye piyasası işlemlerinden 29 milyar lira kâr sağlarken, 2019’un aynı döneminde 19,4 milyar lira zarar etti.