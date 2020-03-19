Bazı AVM'ler ve onlarca perakende devi kapandı! İşte tam liste

HABER3COM ÖZEL
Çin'de başlayıp, Avrupa'yı saran ve Türkiye'de de bir anda artış gösteren koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin pek çok dev şirketi aldıkları önlemleri açıkladı.
Özellikle insanların en kalabalık olarak bir arada bulunduğu alışveriş merkezlerinde hizmet veren pek çok perakende devi peş peşe mağazalarını kapattıklarını duyurdu.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nce (AYD), halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de talepleri dikkate alınarak, AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldı.
NOT:
KEPENK KAPATAN PERAKENDE DEVLERİNİ VE AVM'LERİ ALFABETİK OLARAK LİSTELEDİK.
HER YENİ KAPATMA KARARINDA LİSTE GÜNCELLENMEKTEDİR.
İŞTE KAPANAN AVM'LERİN TAM LİSTESİ:
- Adana Optimum
- Akasa AVM
- Akbatı AVM
- Armada AVM
- City's Nişantaş
- Eyüp Park AVM
- Flyinn AVM
- Hiltown Karşıyaka
- Hiltown Küçükyalı
- Historia AVM
- İçerenköy Carrefour AVM
- İstanbul Optimum
- İzmir Optimum
- Kahramanmaraş Piazza
- KayserMall
- Kozyy AVM
- Maltepe Park
- Maltepe Piazza
- Mardin AVM
- Megacenter Diyarbakır
- Meydan AVM
- Ninova AVM Diyarbakır
- Osmaniye Park 328
- Pelikan Mall
- Rings İstanbul AVM
- Sakarya Serdivan AVM
- Samsun Piazza
- Samsun Yeşilyurt AVM
- Şanlıurfa Piazza
- Yeşilyurt AVM Samsun
ÇALIŞMA SAATİNİ 12:00 - 20:00'A ÇEKEN AVM'LER
- Akhisar Novada Outlet
- Bandırma Liman AVM
- City Center Outlet AVM
- İzmir Selway Outlet
- Novada Outlet Söke
İçişleri: 149 bin 382 işyeri faaliyetlerine ara verdi
İçişleri Bakanlığı'nca 81 il Valiliğine gönderilen corona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Corona virüs tedbirlerine uymayan işyeri işletmecileri hakkında TCK’nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
İşte kapatma kararı alan o markalar:
- adL
- Altınyıldız
- Apple Store
- Armağan Oyuncak
- Avva
- B&G
- Bambi Ayakkabı
- Benetton
- Beymen
- Boyner
- Burberry
- Chakra
- Colin's
- Columbia
- Damat
- Decathlon
- Derimod
- Desa
- Divarese
- Efor
- English Home
- Faik Sönmez
- Fenerium
- FLO
- Flormar
- Gant
- GAP
- Greyder
- GS Store
- HD İskender
- Inglot
- İpekyol
- Joker Baby
- Kahve Dünyası
- Karaca
- Kartal Yuvası
- Kiğılı
- Kiti Kate
- Koton
- Lacoste
- LC Waikiki
- Lufia
- Lufian
- Machka
- Marks & Spencer
- Mavi
- Mudo
- Nautica
- Network
- Peki Baby
- Penti
- Pidem
- Roman
- Samsonite
- Sarar
- Sephora
- So CHIC
- Superstep
- ToysShop
- Tumi
- Twigy
- Twist
- Vakko
- Vekem
- W Collection
- Yargıcı
- Yves rocher
NOT:
KEPENK KAPATAN PERAKENDE DEVLERİNİ VE AVM'LERİ ALFABETİK OLARAK LİSTELEDİK.
HER YENİ KAPATMA KARARINDA LİSTE GÜNCELLENMEKTEDİR.
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