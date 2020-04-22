Believe Grubu, DMC'ye ortak oluyor

Yeni ortaklıkla ilgili 17 Nisan 2020 tarihinde ön sözleşmeyi imzalayan Doğan Grubu, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu ve gerekli kanuni işlemler için start verdi.

DMC Genel Müdürü Samsun Demir konuyla ilgili olarak “Korona ile mücadele edilen bu zor günlerde müzik sektörümüze katkılarda bulunmak için bir yabancı yatırımcının ülkemize güven duyarak gelmesi her yönüyle büyük önem arzediyor. Bunun için heyecanlıyız. Sektörümüz için hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Doğan Music Company (DMC) Hakkında:

2000 yılında kurulan Doğan Music Company (DMC), müzik sektörünün en önemli müzik şirketlerinden biri olarak birçok müzik şirketinin dijital ve fiziki dağıtımını yaparken, kendi bünyesinde önemli sanatçı ve grupla çalışıyor.

Doğan Grubu Hakkında:

60 yıldır Türkiye ekonomisine değer katan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., iş dünyasına Onursal Başkan Aydın Doğan’ın 1959 yılında Mecidiyeköy Vergi Dairesi’ne kaydolması ve 1961’de otomotiv alanında ilk şirketini kurması ile girmiştir. Bugün Doğan Grubu Şirketleri faaliyette bulundukları enerji, sanayi, motorlu taşıtlar, finansal hizmetler, medya ve turizm alanlarında yenilikçi vizyonları ile öncü rol üstlenmektedir. Doğan Grubu’nun, bünyesinde yer alan tüm şirketleriyle birlikte uyguladığı kurumsal ve etik değerler, iş dünyasındaki diğer kurumlara da örnek teşkil etmektedir. Üretim faaliyetleri ve ticari faaliyetlerinde küresel başarıyı hedefleyen Doğan Grubu, yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip etmekte, uluslararası gruplarla kurduğu stratejik işbirlikleri sayesinde faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütmektedir.

Believe Grubu Hakkında:

Believe Grubu, bağımsız sanatçıların ve yapım şirketlerinin ürünlerini dünya çapında yasal müzik platformlarında dağıtmalarını ve tanıtmalarını sağlamak için müzik ve internet uzmanları tarafından 2005 yılında Paris'te kuruldu. 45 ülkede 1.300'den fazla çalışanı ile grubun misyonu, sanatçılara kariyerlerinin her aşamasında, saygı ve uzmanlık, hakkaniyet ve şeffaflıkla, dünyadaki tüm yerel pazarlarda en iyi hizmeti sunmak ve gelişmelerini desteklemektir.