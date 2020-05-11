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  4. 11 Mayıs 2020 13:41

Berberler yüzde 40 zam yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan berberler, bugün itibariyle hizmete başladı. Fiyatlarda yüzde 40'a varan artışa giden berberler, 25 liraya yapılan bir işlem için artık 35 lira ücret alıyor.

Berberler yüzde 40 zam yaptı
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Koronavirüs salgını birçok sektörü vurduğu gibi berber ve kuaförleri de ekonomik olarak kötü yönde etkiledi. 21 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen berberler ve kuaförler bugün itibarıyla hizmete başladı. Berberlerin açılmasıyla gelen müşteriler hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını oldu. Ancak berberler yeni dönemde zamlı fiyatlarla hizmet verecek.

YÜZDE 40'A VARAN ZAM
1,5 aydan bu yana evde olan ve gelir kaybına uğrayan berberler, tıraş ücretlerinde yüzde 40'a varan zam yaptı. Buna göre salgından önce 25 liraya yapılan işlem artık 35 lira olacak. Zamlı fiyatlar hakkında Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları (TBKGU) Federasyonu tarafından alınmış resmi bir karar veya bildirim ise henüz yok.

BAŞKAN ZAM SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde CNN TÜRK kanalındayayınlanan bir programa katılan TBKGU Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş kuaför, berber ve güzellik salonlarının 11 Mayıs Pazartesi açılmaları itibarıyla yüzde 40 zam uygulayabileceğini söylemişti.

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zam , berber , koronavirüs
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