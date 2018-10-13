Bilet fiyatlarında büyük indirim

Atlasglobal Havayolları, bilet fiyatlarını yüzde 20 düşürerek enflasyonla mücadeleye katkı sunacağını açıkladı.



Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilen Türk havacılık sektörünün gururu Atlasglobal Havayolları, hükümetin açıkladığı “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”na destek kararı aldı. Hükümetin yüzde 10 indirim çağrısının arkasından harekete geçen Atlasglobal Havayolları, tüm iç hat uçuşu biletlerinde 27 Aralık tarihine kadar yüzde 20 indirim yapma kararı aldı.

Türkiye ekonomisinin hak ettiği seviyeye ulaşması, Türk bayrağının dünyanın her yerinde dalgalanması vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Atlasglobal Havayolları, hükümetin “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”na destek verme kararı aldı.

27 ARALIK 2018'E KADAR GEÇERLİ OLACAK

Hükümetin iş dünyasına “fiyatlarınızda yüzde 10 indirim yapın” çağrısına katılma kararı alan Atlasglobal Havayolları, tüm iç hat seferlerinde geçerli olmak üzere bilet fiyatlarını yüzde 20 oranında düşürdü. Yüzde 20 indirimli biletler, 27 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Atlasglobal Havayolları Ticaret Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, “Ekonomileri güçlü olan ülkelerin şirketleri de güçlü olur. Bu bakış açısıyla ülkemizde son aylarda artan enflasyonu düşürme kampanyasına önemli bir destek verme kararı aldık. Hükümetimizin yaptığı yüzde 10 indirim çağrısının üstüne çıkarak tüm iç hat uçuşlarımızda 27 Aralık tarihine kadar yüzde 20 indirim yaptık. Bu kararımızla hem yıllardır bizi tercih eden misafirlerimizin bütçelerine yardımcı olmak hem de ülkemizin hak ettiği seviyeye gelmesine destek vermek istiyoruz” dedi.