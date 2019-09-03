Bilirkişiden UBER raporu: Haksız rekabet

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın internet uygulaması üzerinden hizmet veren UBER'e erişimin engellenmesi için açtığı davaya rapor gönderen bilirkişi heyeti, Uber XL'nin D2 belgesiyle taksiler gibi tarifeli taşımacılık yaparak haksız rekabet koşullarının oluşmasına yol açtığını belirtti. Bilirkişi raporunun çıkmasından üç ay önce UBER Türkiye'de XL hizmetini durdurmuştu.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği’nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber’e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açtığı davada dosya bilirkişiye gönderilmişti. Bilirkişinin raporu mahkemeye gelene kadar UBER Türkiye’den VIP taşımacılık alanında çıkış kararı aldı. Mali Müşavir, Vergi Uzmanı, Yazılım Uzmanı, Ticaret Hukukçusu ve Ulaştırma ve Taşıma Uzmanından oluşan 4 kişilik bilirkişi heyeti raporunu tamamlayarak mahkemeye sundu.

UBER XL servisi Türkiye'de bittiRaporda, UBER TR’nin Türkiye’de kanuni temsilcinin bulunmadığı yolcu ve sürücülere teknoloji hizmeti sağlayan Hollanda’lı Uber B.V.’den teknolojik destek hizmeti aldığı belirtildi.

BİLİRKİŞİ: UBER VERGİ VERİYOR

Bilirkişi raporunda vergilendirme açısından Uber B.V’nin Türkiye’deki işyeri tarafından, vergi mükellefi olan ve e-fatura sistemine kayıtlı sürücülere verilen hizmetler karşılığı düzenlenen faturaların KDV içerdiği ve vergi idaresine ödemesinin yapıldığı belirtilerek vergi kaybının oluşmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Taksi hizmeti ile Uber XL hizmeti arasında ulaştırma ve taşıma açısından anlamlı bir fark tespit edilmediği belirtilen raporda, “Uber'in özellikle Uber XL D2 operatörleri bakımından ve fiili uygulama açısından ele alındığında, bunlar için müşteri bulma için olmazsa olmaz nitelik taşıdığı, dolayısıyla uygulamanın salt bilgi teknolojileri hizmeti olarak nitelendirilemeyeceği, taşımacılık ile bilgi teknolojileri hizmeti kombinasyonu bağlamında taşımacılık sektörü içinde de değerlendirilebileceği” ifade edildi.

Raporda, “D2 operatörlerinin taksicilik hizmeti gibi kullanıldığı, bunun ise açıkça yetki belgesini, amacı dışında kullanma ve başkasını faaliyetlerinden yararlandırma şeklinde ilgili düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği, bunun da TK M. 55!1-e anlamında iş şartlarına uymamak şeklinde haksız rekabet oluşturacağı” belirtildi.

XL HİZMETİ DURDURULMUŞTU

24 Haziran’daki İstanbul seçimleri öncesinde Uber, 31 Mayıs’ta yaptığı açıklamada XL araçlarının faaliyetinin durdurulduğunu açıklamıştı.