BİM'de hisse satışı

Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan Bim Birleşik Mağazalar, ortağı Mustafa Latif Topbaş elinde bulundurduğu yüzde 14.78'lik borsaya kapalı olan payların tamamını sattı.Satış işlemi Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye hisse başına 61 TL'den oldu. Bu satışla Mustafa Latif Topbaş'ın Bim'de payı kalmamış oluyor.

ŞİRKETİN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA

16.05.2017 tarihinde, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'ndeki yüzde 14,78'lik sermaye oranına tekabul eden 44.876.992 adet halka kapalı paylarımın tamamını yine şahsımın kontrolü altında olan Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne borsa dışından 61,00 TL birim fiyattan satmış bulunmaktayım. Satış sonrası BimBirleşik Mağazalar A.Ş.'nde doğrudan payım kalmamıştır.