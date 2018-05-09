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  4. 09 Mayıs 2018 12:32

BİM`den flaş karar! Tam 2 milyon TL

BİM Yönetim Kurulu, pay geri alım kararı aldı. Kurul 2 milyon adede kadar hisse için en fazla 150 milyon TL fon ayrılacağıı açıkladı.

BİM`den flaş karar! Tam 2 milyon TL
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BİM Yönetim Kurulu, pay geri alım kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu 8 Mayıs 2018 tarihinde Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine, Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet (2.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine, Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 150.000.000 TL olarak belirlenmesine, İşlemler için İcra Kurulu üyesi ve CFO Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar vermiştir.

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