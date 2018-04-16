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  4. 16 Nisan 2018 09:23

BİM'in sahibinden ''uzay'' hamlesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, BİM'in sahibi Mustafa Latif Topbaş'a ait bilişim şirketi CTech ile ortak oldu.

BİM'in sahibinden ''uzay'' hamlesi
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, MMT Holding AŞ bünyesinde yer alan ve uzun süredir birlikte çalıştığı bilişim şirketi CTech’e ortak oldu.

Bu ortaklıkla havacılık, uzay sanayisi, savunma ve telekomünikasyonda müşterek çözümler geliştirilecek. TAI’nin insansız hava aracı, Milli Muharip Uçak ve uydu projelerinde bu ortaklıktan çıkacak çözümlerden yararlanılacak. Savunma, güvenlik ve ilgili alanlarda yerli ürünler geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren CTech, güvenli uydu haberleşme sistemleriyle dikkati çekiyor.

MMT Holding' ise BİM’in sahibi ve Türkiye’nin en zengin iş adamlarından olan Mustafa Latif Topbaş'a ait.

bim , uzay
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