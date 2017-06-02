Bir alışveriş sitesi daha kapandı

Türkiye'de dün Markafoni'nin kapanma haberini bugün Amazon'un, Almanya, İspanya ve İtalya’da faaliyet gösteren özel alışveriş kulübü BuyVip e-ticaret sitesini kapatması takip ediyor.

Amazon, Modadan ev dekorasyonuna dek birçok lüks ürünün satıldığı özel online alışveriş kulübü BuyVip’i kapattığını açıkladı. Habertürk'te yer alan habere göre şirket, 2010 yılında yaklaşık 100 milyon dolara satın aldığı BuyVip’i “kârların düşük olması” nedeniyle kapattığını duyurdu.

BuyVip ile 2010’dan bu yana farklı ürün çeşitleri ve çekici indirimlerle müşterilere sıra dışı bir alışveriş deneyimi yaşatmaya çalıştıklarını belirten Amazon, BuyVip’te çalışan ekiplerin Amazon’a katılacağı ifade etti.

Markofoni neden kapanıyor ?

Açıklamada “Tüm çabalara rağmen bu iş kâr sağlamadı. BuyVip mükemmel bir ekibe sahip ve tüm çalışanlara Amazon’da kariyerlerini sürdürme olanağı sağladık” denildi.

BuyVip’in Amazon’un desteğine rağmen yerel pazarda Vente Privee ve Showroomprive ile rekabette ilerleme sağlayamadığı belirtiliyor. İspanya’daki BuyVip sitesi, 2012’de ismini AmazonBuyVIP olarak değiştirmişti.

Ünlü online alışveriş sitesi kapanıyor