Bir dev şirket daha konkordato ilan etti

Ankara’da 1997 yılından bu yana inşaat ve hafriyat sektöründe faaliyet gösteren firma ‘imalat girdilerinin fiyatlarının dövize endeksli olması nedeni ile aşırı derecede yükselmesinin maliyeti artırması, rakip firmaların rekabetleri nedeni ile hizmet fiyatlarının düşmesi, bankaların kredi oranlarının yükselmesi ve kredi verme işlemlerini zorlaştırmasını’ gerekçe göstererek konkordato mühleti için mahkemeye başvurdu.

Şirket Avukatı Ebubekir Elmalı, müvekkil şirketin ödemelerinde kademeli sıkıntı yaşamaya başladığını, bu durumun müvekkil şirketin ticari faaliyetlerini etkiler boyutuna ulaştığını belirterek konkordato mühleti için mahkemeye başvurduklarını ve geçici konkordato mühleti aldıklarını belirtti.

Avukat Elmalı, “Konkordato bir borçtan kaçma yolu değil, aksine her borçlunun alacağının tamamının ödenmesi için İcra İflas Kanunu da (İİK) düzenlenen bir yapılandırma yoludur. Konkordato hem borçluyu hem de borçluların alacaklılarını korumaya yarayan bir hukuki kurumdur. Müvekkil şirket borçlularını mağdur etmemek ve faaliyetlerine devam etmek için konkordato talep etmiştir. Konkordato mühleti içerisinde borçların ödenmesi için her türlü önlemler alınacaktır. Amaç hiçbir alacaklının mağdur olmamasıdır” dedi.