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  4. 06 Aralık 2018 13:36

Black Friday’de Welder Moody

Welder, Black Friday’de planladığı en son kampanya çalışmasıyla bir ilke imzasını attı.

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Black Friday, olağanüstü indirimlerle kullanıcıların aşırı alışveriş yaptıran bir fenomen. Son yıllarda hem müşteriler hem de markalar, aylar öncesinden büyük indirim için kolları sıvıyor. O gün geldiğindeyse, en uygununu en ucuzunu bulma boğuşmasına tanıklık ediyoruz.

Welder olarak, Black Friday’de nasıl konumlanacağımız kritik bir konuydu ve en son kampanyamızla bir ilke imza attık. Hikayeye önce Welder’in karakterinden söz ederek başlamak gerekiyor. Welder kendine özgü çizgisi ve üst düzey performansını titizlikle belirlenmiş bir fiyatlandırmayla sunuyor. Bugüne kadar herhangi indirim iletişiminde bulunmadı.

Işığın geliş açısına göre renk değiştiren photochromic camı, solda yer alan kurma kolları ve kadranındaki ‘’Since 2075’’ ibaresi ile rakiplerinden farklı ve sarkastik bir çizgi benimseyen bir marka olarak, büyük indirim gününde de duruşumuzu korumak istedik. İzdihamlarla, fiyat hileleriyle ve kavgalarla anılmaya başlayan Black Friday’in geldiği nokta keyfimizi kaçırmıştı.

Ve kararımızı verdik: Black Friday’de satış yapmıyoruz!

Her şeye web sitemizi kapatarak başladık, welderwatch.com, tüm dünyadan kullanıcılara 7/24 açık; Black Friday dışında.

O gün ziyaretçilerimizi, Black Friday geri sayımı ve ‘’Neden Black Friday’i reddediyoruz?’’ başlıklı manifestomuz karşıladı.  Kaosun bitimini temsil eden 00:00:00’ı gösteren sayaçla beraber saatlerimiz sevenleriyle buluştu.

Kampanyamızın sıra dışı içeriklerini dijitalde hedef kitlemizle paylaştık. Çoklu mecralarda yakaladığımız kitleyi, manifestomuzu okumaya davet ettik.

Manifestomuz çok netti; çoğu moda markası için bir indirim, tanıtımı ve tüketim okazyonu olan Black Friday’de - indirim/kampanya yapmadığımız gibi - Welder satmıyoruz. Black Friday, Welder’e göre değil, çünkü Black Friday; aslında keyifli bir alışveriş günü değil, bir acele günü.

Sonuç olarak, reddettiğimiz ‘’Black Friday’’ ile ilgili tavrımızı Welder’in sarkastik duruşuna uygun ‘’farklı’’ bir yöntemle göstermeyi amaçladık. Welder olarak ‘’ters köşe’’ hareketler her zaman hayatımızda olacak.

Black Friday , Welder
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