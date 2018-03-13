BMC'den Katar ordusuna zırhlı araç satışı !

BMC, Katar ordusunun ihtiyaçları için 50 Kirpi, 35 Amazon aracı ihraç edecek.

Türkiye'nin önde gelen zırhlı araç üreticilerinden BMC, Katar ordusunun envanterini 85 yeni zırhlı araçla güçlendirecek.



BMC, Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) yeni ihracat sözleşmesine imza attı. İmzalanan sözleşme kapsamında Katar ordusunun ihtiyaçları için 50 Kirpi, 35 Amazon aracı üretilecek.



BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BMC'nin, Katar ve Türkiye gibi iki kardeş ülkenin savunma sanayisinde sırt sırta verdiği ortak bir şirketolduğunu söyledi.



Katarlı ortakları Barzan Holding ile 4 yıldır birlikte çalıştıklarını anlatan Sancak, ürünleri birlikte geliştirerek ürettiklerini bildirdi.



Katar ordusunun artan ihtiyaçları için sözleşme kapsamında 50 Kirpi, 35 Amazon araç teslim edeceklerine işaret eden Sancak, "Türkiye için ihracat önemli. Araçlarımızı daha önce de Türkmenistan ve Tunus ordusuna satmıştık. Çeşitli dünya ordularından çok talep var ama artan ihtiyaçlarından dolayı 2018'in bütün üretimini Türk Silahlı Kuvvetleri kapatmış durumda. Hatta yetiştiremiyoruz, çok talep var. 2019'da planladığımız şey, neredeyse üretimin yüzde 40'ını ihraç etmek." dedi.



"KAMYON PAZARINI GERİ ALACAĞIZ"



Sancak, ürün çeşitliliğini artırdıklarının altını çizerek, fuar kapsamında 5 ürün sergilediklerini ifade etti.



Üretimini planladıkları bir dizi ürün bulunduğuna değinen Sancak, şöyle devam etti:



"Sivil otomotiv sektöründe de ciddi atılımlarımız var. Şehir içi otobüste geçmişte BMC liderdi ancak girdiği trajik durumdan dolayı sıfırlanmıştı. 2018 itibarıyla sivil otobüste yine lider olduk. Sırada kamyonlar geliyor. Efsane 'Fatih'lerimizi, 'Yavuz'larımızı inşallah eylülden itibaren yollarda göreceksiniz. Yeni versiyonları ve teknolojileriyle donatılmış şekilde rakip şirketlere kaptırdığımız kamyon pazarını geri alacağız. Otobüste de büyük sürprizlerimiz var. En son Belçika'da yapılan Uluslararası Otobüs Fuarı'nda dünyanın en iyi dizayn ödülünü BMC aldı. Önümüzdeki aylarda o otobüs de piyasaya çıkacak."

"AYAĞA KALKTIK"



BMC'nin "İslam ümmetine örnek bir şirket" olduğunu dile getiren Sancak, "Ümmetin gücünün bir araya geldiğinde neleri başarabileceğini gösteren bir örnek BMC. Umut ederim ki BMC tipi şirketlerin sayısı artar ve mazimize uygun olarak savunma sanayimizle ordularımıza hizmet ederiz, şanlı tarihimize uygun yeni bir gelecek inşa ederiz. Afrin'de aslanlar zaten bunu yapıyorlar. Nice Afrinler olacak çünkü önümüzde tuzaklar çok. Bizi çelmelemeye çalışanlar, geçmiş fakruzaruret dönemlerine çekmeye çalışanlar var ama bu sefer iş başka. Başımızda bir 'lider aslan' var. Millet arkasında, ümmeti birleştiriyor. Önümüz açık. Ayağa kalktık artık dik duracağız ve kimsenin önünde eğilmeyeceğiz. Böyle bir Türkiye doğuyor inşallah." diye konuştu.



"BÜYÜK MÜJDEYİ VERECEĞİZ"



Ethem Sancak, motor geliştirme çalışmalarına ilişkin de bilgiler verdi. Sancak, şunları kaydetti:



"Türkiye, 3 yıl içinde 5 bin beygire kadar motorunu yüzde 100 yapacak. Bunun için yola çıkıldı, güçler birleştirildi. İnşallah 3 yıl sonra size bu büyük müjdeyi vereceğiz. Çünkü biz eğer zırhta ve motorda milli ve yerli markalarımızı üretebilirsek, işte o zaman tam dik duracağız ve kimse bizi eğemeyecek. Milli bağımsızlık bugün bu iki şeyin ucunda görünüyor."