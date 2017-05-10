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  4. 10 Mayıs 2017 15:45

Booking için flaş gelişme

Türkiye'de faaliyetleri durdurulan Booking.com için yapılan itirazlar mahkeme tarafından reddedildi.

Booking için flaş gelişme
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Dunya.com'dan Emre Eser'in haberine göre, Booking.com'un, Türkiye'deki faaliyetlerin durdurulmasına yönelik karar sonrası yaptığı itiraz reddedildi. Online rezervasyon portalının Türkiye operasyonlarına uygunanan tedbir kararı bir sonraki duruşmaya kadar devam edecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla daha önce açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti. Karara başta Booking olmak üzere aralarında Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) gibi birliklerinde bulunduğu çok sayıda taraf itiraz etti.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde bugün görülen davada mahkeme, Booking.com ve TÜROB tarafından yapılan itirazı değerlendirdi. İlk itiraz duruşmasında mahkeme, tedbir kararının devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma iki hafta sonra yapılacak.

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turizm , booking , türsab , mahkeme