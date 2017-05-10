Booking.com davasında karar 26 Mayıs'ta

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB), haksız rekabetten dolayı Booking.com’u ihtiyati tedbir kararıyla Türkiye’deki faaliyetlerin durdurulmasından sonra ilk dava bugün görüldü.



Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre TÜRSAB yetkilileri, Booking.com yöneticileri ve şirketin Türkiye’deki avukatı Gönenç Gürkaynak’ın katıldığı ve İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde gerçekleştirilen davada, taraflar yaklaşık 1 saat savunmalarını yaptı. Davanın kararı ise 26 Mayıs’ta verilecek.

Davaya 22 müdahil katılırken, özellikle işletmecilerin ve tüketicilerin Booking.com lehine destek vermesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Booking.com yetkilileri, şirketin sehayat acentası olmadığını ve tüketiciler ile işletmecileri internet üzerinde buluşturduğunu söyledi. Ayrıca, mahkemede Booking.com’un 200 ülkede hizmet verdiği ve kapatılan tek ülkenin Türkiye olduğu ifade edildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla daha önce açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti.

KARAR 29 MART'TA ÇIKMIŞTI

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın 29.03.2017 tarihli duruşmasında Booking.com benzeri şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılmasına karar verilmişti.