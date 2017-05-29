Coca-Cola’da üst düzey atama

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Kafkasya ve Orta Asya bölgesindeki toplam 9 ülkenin yönetim merkezi olan Türkiye, şirketin global yönetimine de üst düzey yönetici sağlamaya devam ediyor.

Coca-Cola'da 1996 yılından bu yana çeşitli sorumluluklar üstlenen, 2009 yılından itibaren Coca-Cola Türkiye Bölgesi Başkanlığı, 2012'den bu yana ise Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevini yürütmekte olan Galya Frayman Molinas, Global Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Coca-Cola'daki kariyerini şirketin Atlanta'daki merkezinde sürdürecek olan Molinas, yeni görevinde şirketin global büyüme stratejisinden sorumlu olacak. Şirketin Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı görevine yeni bir atama yapılana kadar, Molinas bu göreve de devam edecek.

Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Hindistan bölgelerinde 27 yılın üzerinde pazarlama ve yöneticilik deneyimi bulunan Molinas, Coca-Cola bünyesindeki Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevini büyük değişiklikleri hayata geçirerek başarıyla yürüttü. İş yaşamındaki profesyonel başarılarına ek olarak Molinas, Türkiye başta olmak üzere sorumlu olduğu tüm ülkelerde sürdürülebilirlik projelerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik etti.

Molinas, kadının ekonomik ve sosyal hayattaki yerinin güçlendirilmesi, suyun doğaya kazandırılmasına yönelik çalışmalar başta olmak üzere, birçok sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesinde aktif olarak görev aldı.

Fortune Türkiye Dergisi tarafından en güçlü kadın liderler arasında gösterilen Galya Frayman Molinas, 2007-2012 yılları arasında Coca-Cola Kadın Liderler Konseyi üyeliği, 2011-2015 döneminde İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanlığı yaptı. Molinas, 2013-2017 yılları arasında YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinde bulundu.

Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Üyeliği ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdüren Molinas, Harvard Business School Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Bölgesi Danışma Kurulu ve Boğaziçi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.